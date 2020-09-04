MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWorld of Warcraft Shadowlands için yeni animasyon videosu yayında
GeriTeknoloji World of Warcraft Shadowlands için yeni animasyon videosu yayında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 04.09.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

World of Warcraft Shadowlands için yeni animasyon videosu yayında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
World of Warcraft Shadowlands için yeni animasyon videosu yayında
Abone Olgoogle-news

World of Warcraft Shadowlands'in çıkışına haftalar kala oyunun yeni animasyon videosu Maldraxxus yayına girdi.

Blizzard'ın Shadowlands için hazırladığı yeni animasyon dizisi Öteki Dünyalar'ın ikinci bölümü Öteki Dünyalar: Maldraxxus yayına girdi. İkinci bölümde, her biri Shadowlands'in ordularını kontrol etmeyi amaçlayan Maldraxxus'un beş büyük hanesi arasındaki çekişmeyi konu alıyor.

World of Warcraft Shadowlands için yeni animasyon videosu yayında

Öteki Dünyalar, genişleme paketinin yeni bölgeleri üstünde hâkimiyet kuran ahitlere göz atma fırsatı sunan dört bölümlük bir dizi. Videoya Blizzard Türkiye YouTube hesabından ulaşılabiliyor.

World of Warcraft Shadowlands, Ekim ayının sonunda oyunculara sunulacak.

Instagram'da herkesin yorum yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz ?Instagram'da herkesin yorum yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz ? işte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle