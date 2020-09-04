World of Warcraft Shadowlands için yeni animasyon videosu yayında

Blizzard'ın Shadowlands için hazırladığı yeni animasyon dizisi Öteki Dünyalar'ın ikinci bölümü Öteki Dünyalar: Maldraxxus yayına girdi. İkinci bölümde, her biri Shadowlands'in ordularını kontrol etmeyi amaçlayan Maldraxxus'un beş büyük hanesi arasındaki çekişmeyi konu alıyor.



Öteki Dünyalar, genişleme paketinin yeni bölgeleri üstünde hâkimiyet kuran ahitlere göz atma fırsatı sunan dört bölümlük bir dizi. Videoya Blizzard Türkiye YouTube hesabından ulaşılabiliyor.



World of Warcraft Shadowlands, Ekim ayının sonunda oyunculara sunulacak.



