World of Warcraft Shadowlands için son bölüm yayında

Peki videoda ne var? Bu kısa videoda Revendreth'in hükümdarı Sire Denathrius, Shadowlands'in en önemli kaynağı olan animayı vuran kıtlığın ardından yaptığı açıklamayla yüreklere su serpmeye çalışıyor.

Öteki Dünyalar, genişleme paketinin yeni bölgeleri üstünde hâkimiyet kuran ahitlere göz atma fırsatı sunan dört bölümlük bir dizi. World of Warcraft'ın en yeni genişleme paketi olan Shadowlands 27 Ekim tarihinde çıkıyor.



