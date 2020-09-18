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Teknoloji
Haber Giriş: 18.09.2020 - 08:36 | Son Güncelleme:

World of Warcraft Shadowlands için son bölüm yayında

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World of Warcraft Shadowlands için son bölüm yayında
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Blizzard'ın World of Warcraft Shadowlands için hazırladığı yeni animasyon serisi Öteki Dünyalar'ın dördüncü ve son bölümü Öteki Dünyalar: Revendreth yayınlandı.

Peki videoda ne var? Bu kısa videoda Revendreth'in hükümdarı Sire Denathrius, Shadowlands'in en önemli kaynağı olan animayı vuran kıtlığın ardından yaptığı açıklamayla yüreklere su serpmeye çalışıyor.

Öteki Dünyalar, genişleme paketinin yeni bölgeleri üstünde hâkimiyet kuran ahitlere göz atma fırsatı sunan dört bölümlük bir dizi. World of Warcraft'ın en yeni genişleme paketi olan Shadowlands 27 Ekim tarihinde çıkıyor.

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