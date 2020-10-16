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World of Warcraft Shadowlands için ön yama çıktı
World of Warcraft Shadowlands için merakla beklenen ön yama yayınlandı. Bu içerik güncellemesiyle birlikte Shadowlands öncesinde World of Warcraft'a bir dizi oyun sistemi değişikliği geliyor.
Azeroth'un kahramanları artık perdenin ötesine yapacakları yolculuğa hazırlanmaya başlayabilir: Shadowlands ön yaması çıktı! Bu içerik güncellemesiyle birlikte Shadowlands öncesinde World of Warcraft'a gelecek oyun sistemi değişikliklerinin bazılarıysa şöyle:
- En yüksek karakter seviyesi 50'ye çekiliyor. Böylece oyuncular Shadowlands'le birlikte 60 olacak seviye sınırına hazırlanabilecek.
- WoW'un epik bir macerayla tamamen güncellenen yeni oyuncu deneyimi Exile's Reach, oyuncuları temel oyun mekanikleriyle tanıştıracak.
- Tüm karakter ırkları için yüzlerce yeni kişiselleştirme seçeneği oyunda yerini alacak.
- Yeni seviye sınırlarının desteklenmesi için eşya ve nitelik ayarlamaları getirilecek.
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