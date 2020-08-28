World of Warcraft ​Shadowlands çıkış tarihi belli oldu

Azeroth'un parçalanmış gökyüzünün ötesinde sonsuz ahiretlerin yer aldığı bir diyar olan Shadowlands yatıyor. Fani ruhlar burada geçmişleriyle hesaplaşıyor, yeni amaçlar keşfediyor ya da ebedi bir ıstırapla karşı karşıya kalıyor. Blizzard Entertainment'ın çevrimiçi rol yapma oyununun sekizinci genişleme paketi olan World of Warcraft: Shadowlands'ın 27 Ekim tarihindeki çıkışıyla birlikte Horde ve Alliance'ın kahramanları, öteki dünyada kendi kaderlerini şekillendirecek.

Azeroth'un koruyucuları, Shadowlands'e adım atar atmaz karmaşa içinde bir diyarla karşı karşıya gelecek. Erdemli ruhlar hatalı şekilde Maw'un ebedi karanlığına bırakılırken öteki dünyanın farklı diyarlarına hükmeden ahitler, Shadowlands'in en önemli kaynağı olan animanın giderek azalması nedeniyle yıkım ve çalkantıyla baş başa kalıyor. Uzun zaman önce hapsedilen kadim bir kötülük zincirlerini kırmak için güç toplarken, oyuncuların öteki dünyanın bilinmeyen köşelerini keşfetmesi, kendi prensip ve amaçlarına uygun bir ahitle işbirliği yapması ve sonunda bu diyara denge getirmesi gerekiyor.



“Shadowlands'de, oyuncular Warcraft evreninin en gizemli köşelerinden birini keşfetme şansı bulacak,” açıklamasında bulunan Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam ediyor, “Ayrıca ahitlerini seçerken, oyunda bugüne kadar verdikleri en zorlu kararlardan birini vermeleri gerekecek. Bu karar, genişleme paketi boyunca sahip olacakları deneyimin neredeyse tüm yönlerini etkileyecek. Shadowlands'in ekim ayındaki çıkışının ardından oyuncuların nasıl yollar izleyeceğini görmeyi iple çekiyoruz.”

World of Warcraft: Shadowlands, oyunculara karakterlerinin kaderlerini keşfetmenin ve şekillendirmenin yepyeni yollarını sunan pek çok içerik ve özelliklerle dolu:

Warcraft’ın Öteki Dünyasını Keşfedin: Perdenin ötesindeki dünyada sizi nasıl harikalar ve dehşetler beklediğini öğrenin. Bastion'ın ışıltılı topraklarında dolaşın, Revendreth'in gotik zirvelerinde kendinizi kaybedin, ebedi şehir Oribos'taki kader noktasında benliğinizi keşfedin ve bunlar gibi pek çok farklı deneyime daha hazır olun.

Kendinize Bir Ahit Seçin: Shadowlands'deki dört ahitten birine kendinizi adayın. Bunların her biri kendine has hikâye örgülerine, oynanış özelliklerine ve amaçları uğruna savaşan kişilere sundukları özel güçlere sahip. Bastion'ın cesur Kyrian'ları ya da Revendreth'in gururlu Venthyr'leri arasında seçim yapın, Maldraxxus'un kudretli Necrolord'ları için savaşın veya Ardenweald'ın vahşi Night Fae'leriyle birlikte yenilenmenin yollarını arayın.

Lanetliler Kulesi'ne Tırmanın: Evrenin en kötü ruhları, Jailer adı verilen korkunç bir varlığın emri altındaki hapishane Torghast'a kapatılmıştır. Bu sürekli değişen roguelike deneyime hem bireysel şekilde hem de en fazla beş kişiden oluşan gruplarla katılmanız mümkün. Burada başarılı olanlarıysa rünlerle bezeli ekipmanlar işlemekte kullanabilecekleri materyaller bekliyor.

Bir Ölüm Şövalyesi Olarak Yükselin: Bir zamanlar Liç Kral'ın miğferiyle Scourge'ü kontrol altında tutan eski paladin Bolvar Fordragon, ölüm şövalyelerinin sayısını arttırmaya kararlı. Artık tüm müttefik ırkların yanı sıra pandarenler de bu uğursuz grubun saflarına katılabilecek.

Burada geçirdiğiniz zamana bağlı olarak daha da çetinleşen Maw'da Jailer'a göğüs gerin; seçtiğiniz ahitten önemli karakterlerle Ruh Bağları kurarak onların kendilerine has güçlerini paylaşın ve ahdinizin mabedini eski ihtişamına nasıl kavuşturacağınıza karar verin...



Ölüm, Azeroth'ta Yükseliyor

Genişleme paketinin çıkışından önce gerçekleşecek özel bir etkinlik boyunca Azeroth, Sylvanas'ın yaptıklarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak: “Ölümün Yükselişi.” Bu sınırlı süreli etkinlik, oyuncuları dünyalar arasındaki perdenin parçalandığı yer olan Icecrown'un buzlarla kaplı topraklarına gönderecek. Scourge'un yaşayan ölülerinin yeniden uyanışı, çok daha şeytani güçlerin harekete geçeceğinin habercisi.

“Ölümün Yükselişi”, Shadowlands çıkışına yaklaşırken gerçekleşecek büyük genişleme paketi öncesi güncellemesinin bir parçası.