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Teknoloji
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

World of Warcraft Classic'te büyük savaş Arathi Havzası'na taşınıyor

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World of Warcraft Classic'te büyük savaş Arathi Havzası'na taşınıyor
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Horde ve Alliance'ın kahramanlarının üstünlük mücadelesi, WoW Classic'in üçüncü savaş meydanı olan Arathi Havzası'nın yemyeşil düzlüklerine taşınıyor.

Açık dünyadan bağımsız bölgelerde gerçekleşen ve aralarında Warsong Kanyonu ve Alterac Vadisi'nin de bulunduğu savaş meydanları, bulundukları sunucunun türüne bağlı olmaksızın tüm oyunculara önemli miktarda onur puanı elde etme ve PvP rütbelerinde tırmanma şansı sunuyor.

World of Warcraft Classicte büyük savaş Arathi Havzasına taşınıyor


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