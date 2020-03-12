Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:27,
World of Warcraft Classic'te büyük savaş Arathi Havzası'na taşınıyor
Horde ve Alliance'ın kahramanlarının üstünlük mücadelesi, WoW Classic'in üçüncü savaş meydanı olan Arathi Havzası'nın yemyeşil düzlüklerine taşınıyor.
Açık dünyadan bağımsız bölgelerde gerçekleşen ve aralarında Warsong Kanyonu ve Alterac Vadisi'nin de bulunduğu savaş meydanları, bulundukları sunucunun türüne bağlı olmaksızın tüm oyunculara önemli miktarda onur puanı elde etme ve PvP rütbelerinde tırmanma şansı sunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle