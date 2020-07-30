World of Warcraft Classic'te Ahn’Qiraj Kapıları açılıyor

Devasa çöl kalesi Ahn'Qiraj, Kayan Kumlar Savaşı'ndan beri Böcek Duvarı'nın arkasında mühürlü kalmıştı; ancak bu kadim tapınakların ve harabelerin içinde bir kez daha şeytani bir varlık uyanıyor.



Horde ve Alliance'ın kahramanları, tüm kaynaklarını şehrin duvarlarını aşarak Kadim İlah C'Thun'un karşısına dikilmek için harcamak zorunda. Ahn’Qiraj Savaş Hazırlıkları World of Warcraft Classic'te başladı.



Dünyanın dört bir yanından oyuncular, Ahn'Qiraj Kapıları'nın açılmasıyla birlikte Warcraft tarihinin en destansı anlarından birine tanıklık edecek. Bu önemli olayın hemen öncesindeyse tüm bölgeyi kapsayan 10 saatlik bir ölüm kalım mücadelesi gerçekleşecek. Kum fırtınası dindiğinde Azeroth, yeni Böcek Lordlarını selamlayacak.



