World Of Tanks Sistem Gereksinimleri Neler? Wot İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

World of Tanks, online oyunlardan biridir. Bu yüzden birçok oyuncu bir araya gelerek World of Tanks oynamaktadır. Ücretsiz ve çevrimiçi olarak oynana World of Tanks, birbirinden farklı modları ile oyunculara zevkli anlar yaşatmaktadır. Seviye yükseldikçe, birbirinden farklı tanklar açılmaktadır. 39 farklı harita senaryosu, oyuncuların sıkılmamasını sağlamaktadır.

World of Tanks Sistem Gereksinimleri

Oyunun yamaları sürekli olarak güncellendiğinden, zaman zaman gereksinimler değişmektedir. İşletim sistemi Windows 7/8/10, SSE2 teknolojisini destekleyen iki veya daha fazla gerçek çekirdeğe sahip işlemci, 2 GB RAM, NVIDIA GeForce 8600, ATI Radeon HD 4550 grafik kartı, 40 GB boş alan ve 256 Kbps internet hızı, World Of Tanks sistem gereksinimleri arasındadır. Sesli sohbet için 1024 Kbps veya üstü internet hızı önerilmektedir.

Tank savaşlarını konu alan bir oyun olan World of Tanks için sistem gereksinimleri son derece önemlidir. Oyunu indirmeden önce sistemin yeterli olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Sistemin yeterli olmaması durumunda, rekabetçi ortamın içerisine girmek mümkün değildir. En çok oynana ve dikkatleri üzerine çeken çevrimiçi strateji oyunlarından biri olan World of Tanks, sistemin iyi olması durumunda sorunsuz çalışmaktadır.