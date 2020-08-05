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Teknoloji
Haber Giriş: 05.08.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

WordPress eklentisindeki güvenlik açığı binlerce siteyi savunmasız bıraktı

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WordPress eklentisindeki güvenlik açığı binlerce siteyi savunmasız bıraktı
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Blog ve kişisel yayın sitesi WordPress’te bulunan popüler bir eklentideki güvenlik açığı nedeniyle binlerce web sitesi risk altında. Siber güvenlik uzmanları, WordPress eklenti güncellemelerinin düzenli ve otomatik olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

WordPress tabanlı 70.000'den fazla web sitesinin kullandığı wpDiscuz eklentisindeki kritik bir güvenlik açığı, web sitelerini uzaktan saldırılara açık hale getiriyor. Güvenlik platformu Bitdefender Antivirüs, WordPress eklenti güncellemelerinin düzenli ve otomatik olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

WpDiscuz eklentisi, kullanıcıların blog yayınlarında WordPress'in kendi dahili yorumlama sisteminden daha fazla geri bildirim bırakmasını sağlıyor ve yorumları gerçek anlamda ele alması nedeniyle de birçok site sahibi tarafından tercih ediliyor. Keşfedilen güvenlik açığı, wpDiscuz eklentisinde gizleniyor ve bilgisayar korsanlarının PHP dosyaları da dahil olmak üzere hedeflenen web sitelerine rastgele dosyalar yüklemelerini mümkün kılıyor. Bu nedenle kritik güvenlik açığı, kendilerine yönetici izni vererek sitelerde istedikleri gibi değişiklikler yapmak isteyen bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Uzmanlar, eklentideki güvenlik açığının yetkisiz kişiler tarafından kullanılarak web sayfalarına ve sunuculara rastgele birçok zararlı dosyanın izinsiz eklenebileceğini açıklıyor. Uzmanların yaptığı uyarıda WordPress site yöneticilerinin, wpDiscuz eklentisini mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri ve otomatik güncellemelerin etkinleştirilmesi gerektiğine yer verildi. Aksi takdirde bu açığı kullanan kötü niyetli kişiler markanıza zarar verebilir, web sitenizin ziyaretçilerini kullanarak servet kazanabilirler.

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