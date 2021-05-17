Word uzantısı nedir? Word uzantısı açma, değiştirme ve ekleme işlemleri

Word uzantısı nedir konusu çok fazla merak edilen ve araştırılan konuların başında gelmektedir. Bu ve benzeri sorunun yanıtını bulmak isteyen çok sayıda insan internet üzerinden araştırma yapmayı tercih etmektedir. Bu makaleyi okuyarak kafanızdaki soru işaretlerinin cevaplarını kolaylıkla bulabilirsiniz.

Word Uzantısı Nedir?

.doc dosya biçimi, Microsoft Word programıyla oluşturulmuş olan dosyalar için kullanılır. Microsoft Word Programı, Microrsoft tarafından geliştirilmiş bir kelime işlem programı olma özelliği taşımakatdır. Microsoft Word programıyla oluşturularak kaydedilmiş durumdaki dosyaların sonunda .doc uzantısı yerini alır.

Microsoft Word 2007 ve sonraki ortaya çıkmış olan Word versiyonlarında, Microsoft .docx uzantısını kullanmıştır. Bundan dolayı .doc uzantısı bulunan dosyalar 2007 yılından önceki Word programı kullanılarak oluşturulmuş dosyalar olma özelliği taşımaktadır. Bunun anlamı .doc uzantılı olan dosyalar ve .docx uzantılı olan dosyalar, Microsoft Word dosyasıdır.

Word Uzantısı Açma

Microsoft Word'e erişiminiz söz konusu değil ise, diğer üreticilerin metin düzenleyicilerini kullanabilirsiniz. Bunlardan biri de ücretsiz olan Word Viewer uygulamasıdır. Bu uygulama doc dosyalarını görüntüleme, kopyalama veve yazdırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için açmanıza izin verir.

Birinci Adım: İlk olarak Word Viewer google aratılarak bulunur.

İkinci Adım: Word Viewer kurulum paketini bilgisayarınıza üreticinin sunucusundan indirin

Üçüncü Adım : Word Viewer uygulaması kurduktan sonra, dosyalar ona ilk adımda anlatıldığı şekilde yüklenebilir.

Dördüncü Adım: Aynı sayfa üzerinden "Uyumluluk Paketi" ni indirin.

Beşinci Adım: Programın bilgisayara yüklenmesinden sonra, program Word 2007 ve 2010 sürümlerindeki (docx ve docm) dosyalarla çalışabilecektir.

Word Uzantısı Değiştirme

Herhangi bir sebepten dolayı belge uzantılı belgelerle çalışmak için ek uygulamaların yüklenmesi mümkün değilse, format dönüştürücüleri kullanabilirsiniz. Böylelikle Word uzantısı değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızda dosyalarla çalışabilmek için programlar mevcutsa, örneğin pdf formatları yahut .txt uzantılı belgenizi çevrimiçi hizmetleri kullanarak dönüştürebilirsiniz. Bunun için;

Birinci Adım: Servis sayfasına gidip Gözat butonuna tıklayın.

İkinci Adım: Açılan standart iletişim kutusundan yararlanarak uzantısını değiştirmek istediğiniz doc dosyasını bulun.

Üçüncü Adım: .doc uzantılı dosyayı seçin.

Dördüncü Adım: "Aç" seçeneğini tıklayın.

Beşinci Adım: Dosya çıktı biçimi açılır listesinde, dosyanın dönüştürüleceği formatı seçin.

Altıncı Adım: Txt seçerken, metin biçimlendirmenin ve gömülü durumdaki görüntülerin kaybolacağını unutmamalısınız.

Yedinci Adım: Dönüştür butonuna tıklayın ve dönüştürülen belgenin indirme bağlantısı görününceye kadar bekleyin.

Word Uzantısı Ekleme İşlemleri

Bir Word dosyasını şablon olarak kaydetmeniz durumunda da aynı tür bir değişiklik görmeniz söz konusudur. Eski sürümlerde kullanılan şablon uzantısı yerli yerindedir fakat artık uzantının sonunda bir "x" yahut "m" bulunur. Dosya, kod yahut makro içeriyorsa, dosya uzantısına bir "m" harfi ekleyen makro içermesi söz konusu olabilen yeni XML dosya biçimini kullanarak dosyayı kaydetmenizin gerekliliği söz konusudur.

XML dosya biçimini kullanarak kaydetmek için tabloda açılan Word varsayılan dosya adı uzantıları listelenir. Office sürümünün desteklemediği bir özellik kullanmamış olduğunuzu doğrulayan bir uyumluluk denetleyicisi kullanılmaktadır. Dosyayı kaydetmeniz durumunda, uyumluluk denetleyicisi bu özellikleri kullanıcıya bildirir ve dosyayı kaydetmeden önce bu özellikleri kaldırmasına imkan sağlar.