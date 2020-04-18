Wolfteam Sistem Gereksinimleri Neler? Wolfteam İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Wolfteam oyunu grafik özellikleri ile oldukça dikkat çeken ve sevilen oyunlardan birisidir. Savaş filmleri arasında en çok tercih edilen oyunlardan birisi olan Wolfteam için belirlenen minimum ve önerilen bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

Wolfteam oyunu adından da anlaşılacağı gibi kurt adamlar ve insanlar arasında yapılan bir savaşı konu almaktadır. Özellikle ücretsiz olması ve grafik özellikleri ile oyun sevenler için ilgi çekici bir oyun halini almıştır.

Wolfteam Sistem Gereksinimleri

Cihazların oyunları kaldırabilmeleri için sistemlerinin belirli bir düzeyde olması gerekmeketedir. Wolfteam oyununu sorunsuz olarak oynayabilmek için en az minimum veya önerilen sistem gereksinimleri düzeyinde bir cihaza ihtiyaç duyulur. Minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

- İşletim Sistemi Windows 2000 olmalıdır.

- İşlemcisi 1.4 GHz olmalıdır.

- Ram bellek 1 GB olmalıdır.

- Ekran kartı 256 MB GeForce 5700

- Gerekli disk alanı 2 GB olmalıdır.

- DirectX 9.0c olmalıdır.

Wolfteam oyununu sorunsuz oynayabilmek için cihazda önerilen sistem aşağıdaki gibidir:

- İşletim Sistemi Windows XP SP3-Vista SP2-Windows 7 ve üzeri olmalıdır.

- İşlemcisi Pentium 4 (2.2 GHz) olmalıdır.

- Ram bellek 2 GB olmalıdır.

- Ekran kartı 512 GeForce 6800 veya üstü olmalıdır.

- Gerekli disk alanı 2 GB olmalıdır.

- DirectX 9.0c olmalıdır.