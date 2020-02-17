Windows mu daha güvenilir yoksa macOS mu?

Malwarebytes tarafından yayınlanan son rapor, Windows'un aksine macOS işletim sisteminin iki kat daha fazla güvenlik riski taşıdığını ortaya çıkardı. Mac kullanıcılarının bu kapsamda en çok karşılaştığı kötü amaçlı yazılımların başını reklam yazılımları çekiyor. Kullanıcıların bilgisi dışında herhangi bir yazılımla birlikte bilgisayara yüklenen bu yazılımlar, pop-up formatında reklamları ekrana çıkararak gelir yaratmaya çalışıyor.



Ancak bu tip reklamların arka planda çalışırken bir yandan da kişisel verileri depoladığı da iddia ediliyor. Yani ciddi bir güvenlik zafiyetinden söz ediyoruz. Sayıları 2019'da tavan yapan kötü amaçlı bu yazılımlar, macOS işletim sistemi için büyük bir tehdit haline gelmiş gibi görünüyor.



Söz konusu rapora göre macOS yüklü cihazlarda yüzde 400 daha fazla tehdit artışı yaşanıyor. Bu, oldukça ciddi bir oran ve üzerinde durulması gerekiyor. Yayınlanan raporda Mac bilgisayarlar için 2019'da uç başına ortalama 11 tehdit tespit edilirken, Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda ise uç nokta başına 4,8 tehdit kaydedildi. Yani Windows, açık ara macOS'tan daha güvenilir görünüyor.



Windows platformunda yaklaşık 24 milyon kötü amaçlı reklam yazılımı tespit edilirken, macOS söz konusu olduğunda bu rakam 30 milyonu aşıyor. Gelelim macOS işletim sisteminde en sık karşılaşılan zararlı reklam yazılımlarına: Adware.NewTab, PUP.PCVARK ve PUP.MacKeeper...



