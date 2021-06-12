Windows 10 güncellemeleri nasıl kapatılır? Adım adım Windows 10 güncelleme kapatma

Güncelleme veya diğer bir adıyla Windows update, sisteminizin son talimatlara uygun olarak hareket etmesini ve yazılımsal bir problemle karşılaşmanızı engellemek için yapılan düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler bilgisayarınızda otomatik olarak belirli periyotlarda tekrarlanır, sisteminizin son sürüme uygun olarak hareket etmesi sağlanır. Güncellemeler birkaç adımla kapatılabilmektedir.

Windows 10 Güncellemeleri Nasıl Kapatılır?

Windows 10’da güncellemeleri kapatmanın birkaç yolu bulunur. Öncelikli olarak güncellemeleri tamamen mi devre dışı bırakmak istiyorsanız yoksa geçici bir süreliğine mi kapatmayı tercih ediyorsunuz ya da sınırlamak mı istiyorsunuz bu sorunun yanıtını net bir biçimde vermelisiniz. Ayrıca dilerseniz yalnızca güvenliğe dair güncellemeleri de devre dışı bırakabilirsiniz. Güncellemeleri devre dışı bırakmanızın aynı zamanda Windows 10’un yazılımsal yeniliklerinin gerisinde kalacağınız anlamını taşıdığını unutmamalısınız.

Adım Adım Windows 10 Güncelleme Kapatma

Güncelleştirmelerin tamamını devre dışı bırakmak isterseniz öncelikle bilgisayardan ayarlar menüsüne gelin. Daha sonra güncelleştirme ve güvenlik seçeneklerini izleyin. Açılan sayfanın sol kısmında Windows Update yazısını göreceksiniz. Tıkladıktan sonra gelişmiş seçeneğine, daha sonra da tüm ayarları kapat’a tıklayın. Dilerseniz güncellemeyi tamamlama aşamasında Windows 10 ürünlerine dair güncellemeleri almayı sağlayan seçeneğe tıklayabilirsiniz. Bu sayede ürünlerin güncellemesi devam edecektir. Güncellemenin kapalı kalacağı süre maksimum 35 gündür. Sonrasında sistem otomatik bir biçimde güncellemeleri açar. Dilerseniz bu süreçte yeniden kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Güvenlik Güncellemeleri Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Güvenliğe dair güncellemeleri devre dışı bırakmak için bilgisayarınızda ayarlar sekmesine tıklayın. Daha sonra yine benzer şekilde güncelleştirme ve güvenlik adımlarını izleyin. Windows Update seçeneğinin ardından gelişmiş seçenekler, sonrasında güvenlik güncelleştirmelerini kapat’a tıklayın. Dilerseniz sayfanın alt kısmında bulunmakta olan gün sayısını da istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz.

Kayıt Defteri Üzerinden Güncellemeleri Devre Dışı Bırakma

Bazı kullanıcılar kayıt defterini kullanarak güncellemeleri devre dışı bırakmayı tercih edebiliyor. Bunun için izlenecek adımlar şöyle; Başlat menüsünden arama çubuğuna regedit konumunu girin. Açılan sayfada izlemeniz gereken yol HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Policies - Microsoft - Windows olacaktır. Çıkan sayfada yer alan Windows’a sağ tıklayıp Yeni ve Anahtar yolunu izleyin. Sonrasında WindowsUpdate (birleşik yazılacak) arama yapın, Enter’a basın ve açılan anahtara sağ tıklayın. Daha sonra yeni şeklinde bir tanımlama yapın.

Bu tanımlama için AU ismini verebilirsiniz. Yeniden enter’a basın. Açılan sayfada ekrandaki sağ alana tıklayarak yeni ve DWORD olarak bir değer seçeneğini tanımlayın. (32 bit olmalıdır) Tanımladığınız anahtar için NoAutoUpdate değeri verdikten sonra Enter’a tuşlayın. Son olarak mevcut anahtarınıza çift tıklama yaptıktan sonra değerini 1 olarak girin. Tamam seçeneğinden sonra bilgisayarını kapatın. Yeniden başlattıktan sonra artık Windows güncellemeleri bilgisayarınıza otomatik olarak indirilmeyecektir.

Dilerseniz tercihinize göre yine kayıt defteri ve yerel grup ilkesi kullanımı ile Windows 10 güncellemelerini sınırlama olanağına sahipsiniz. Ayarları geri almak isterseniz oluşturduğunuz yolu silmeli ve sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız. Bu iki yöntem diğer yöntemlere göre daha kapsamlı ve uğraştırıcı olabilmektedir. Güncellemeleri Windows’un mevcut sayfasından yapmanızın zaman kaybını azaltacağını ve daha pratik olduğunu hatırlatmamızda fayda var.