Wikipedia’nın kurucusu Türkiye'ye geliyor

Bu yıl ‘Tomorrow in Progress’ teması ve ‘Yarın bugünden daha iyi olsun’ mottosuyla uygulamalı yapay zeka, iş çevikliği, deneyim tasarımı ve yaratıcı teknolojiler gibi başlıkları gündemine alan Digital Age Tech Summit; teknolojik dönüşüm, bilimsel ilerleme ve inovatif iş modelleri üçgeninde 14 Nisan 2020, Salı günü Zorlu PSM’de ilham verici konukları ağırlamaya hazırlanıyor. Geleceği şekillendiren teknolojilerin ve iş dünyasında dijital dönüşümün giderek artan rolünün masaya yatırılacağı etkinlikte bu yılın öne çıkacak konuşmalarının ve ilham verici konuşmacılarının detayları belli oldu.

Wikipedia’nın kurucusu, Digital Age Tech Summit sahnesinde

Jimmy Wales, hakikat sonrası dönemin yankı odaları ve yalan haberlerle dolu medya ikliminde, MIT Civic Lab direktörü Ethan Zuckerman’ın deyimiyle “Farklı görüşleri bir araya getirebilen konsensüs üzerine kurulu hakikatin eşsiz örneklerinden biri” olan Wikipedia’nın iki kurucusundan biri. Wales, Digital Age Tech Summit’te, internetin geleceği ve güvenilir bilgi platformlarını yönetebilme süreçlerini dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesinden biri olan Wikipedia’nın ilham verici hikayesi üzerinden sahneye taşıyacak.

Christopher Wylie'den Veri Güvenliği 4.0

Cambridge Analytica skandalının patlamasındaki en kilit isimlerden biri olan Christopher Wylie, H&M’de Araştırma Direktörü olarak çalışıyor ve kârlılık/maliyet avantajı sağlayan yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik stratejileri geliştiriyor. Bir veri analisti olan Wylie’nin bu rolü onun TIME’ın En Etkili 100; Forbes’un 30 Under 30, Business Insider’ın Teknolojinin En Havalı 100 ve Politico’nun Siyasetin En Etkili 50’si listelerinde yer almasını sağladı. Digital Age Tech Summit’te katılımcılar Wylie’nin ağzından hem onun kişisel hikâyesini hem de doğru bir veri stratejisinin neleri değiştirebileceğini dinleyebilecek.

İtalyan İnovasyon Fonu Başkanı geliyor

İtalyan İnovasyon Fonu Başkanı Francesca Bria, Barselona Kent Belediyesi’nin eski Chief Technology Officer’ı olarak çalıştı. Dünyanın en iyi akıllı şehir örneklerinden biri olan Barselona, vatandaşların da şeffaf yönetilen bu akıllılaşma sürecine dahil olmalarıyla güçlü bir vaka yarattı. Bria, ‘Akıllı Şehirler ve Demokratik Bir Gelecek’ başlıklı konuşmasında bu işbirliğini yaratmadaki tecrübelerini ve İstanbul için akıllı şehir sürecindeki önerini paylaşacak.

Dijital ekonomi ve transformasyon konusu gündeme taşınacak

MIT Sloan School Dijital İşletme Merkezi’nde araştırma görevlisi Michael Schrage, müşteri deneyiminden ürün geliştirmeye, çalışan verimliliğinden performans metriklerine kadar bir organizasyonun tüm süreçlerinin dijital ekonomiye ve alışkanlıklarına uygun bir şekilde tasarımı konusunda uzmanlığı ile öne çıkıyor. Schrage, ‘Dijital Ekonomi ve Transformasyon’ başlıklı konuşmasında şirketlerin, KPI’ları yapay zekâ yoluyla nasıl geleceğe yönelik olarak tasarlayabileceklerini, olası senaryolara nasıl bir hazırlık yapmaları gerektiğini anlatacak.

Dijitalin en yaratıcı ve yenilikçi akılları Digital Age Tech Summit sahnesinde

Digital Age Tech Summit 2020’nin belli olan diğer konuşmacıları arasında; Service Design Network Yönetim Kurulu Üyesi Jamin Hageman, İş Tasarım Stratejisti Rudy de Waele, Human Works Design Kurucu Ortağı Canan Atalay, AHBAP Platformu Kurucusu ve Sanatçı Haluk Levent, Gamification Europe Başkanı ve Oyunlaştırma Ödülleri Kurucusu Pete Jenkins, 21’inci yüzyılda üretilen verilerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde muhafaza edilebileceği bir yöntem yaratan Seramik Mimarı & Kütüphaneci Martin Kunze, TBWA\Helsinki, Finlandiya Strateji Başkan Yardımcısı Marco Mäkinen, Tiny Giant Kurucusu Richard Norton, L’Oréal’in Dijitalden Sorumlu Başkanı Beyza Kapu ve Clue Istanbul Kurucusu Nüzhet Algüneş gibi isimler yer alıyor.

Digital Age Tech Summit; finanstan sağlığa, perakendeden tüketici elektroniğine, toplumsal hayattan dijital kültürlere uzanan bir yelpazede yaşanan değişimin ve yakın geleceğe bu yıl da farklı uzmanlık alanlarına hitap eden konu başlıklarıyla katılımcılarını ağırlayacak.