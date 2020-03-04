WhatsApp’a karanlık mod geldi -WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir? (iOS, Android)

Birçok WhatsApp kullanıcısının merakla beklediği karanlık mod özelliği geldi. Yapılan güncelleme ardından hem iOS hem de Android kullanıcıları, WhatsApp’ı karanlık mod özelliğiyle birlikte kullanabiliyor. Peki, İOS ve Android için WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?



Karanlık modu aktifleştirmek için ilk yapmanız gereken şey yeni uygulamayı iOS 13 veya Android 10 telefonunuza indirdikten sonra sistem genelinde karanlık mod seçeneğini açmak olacak. Bu işlemden sonra karanlık mod, WhatsApp uygulamasında aktif hale gelecek.



KARANLIK MODU AKTİFLEŞTİRMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER



iOS (iPhone) kullanıcıları için:



Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > KoyuWhatsApp'ın karanlık modu özelliği uygulamanın "Ayarlar" bölümüne eklenmiş durumda. Kullanıcılar, WhatsApp'ın "ayarlar" menüsünde yer alan "tema seçimi" alt menüsü altından karanlık modla ilgili seçimler yapabiliyorlar. "Karanlık", "Aydınlık" ve "Pil Tasarrufuna Göre Ayarla" bulunuyor. Kullanıcılar, "pil tasarrufuna göre ayarla" seçeneğini aktifleştirdiklerinde WhatsApp, sisteme göre hareket ediyor.



Android kullanıcıları için: Ayarlar > Ekran > Gece Modu ya da Karanlık Mod



Eğer Android 10 kullanıcısı iseniz WhatsApp‘e geçiş yaptığınızda telefonunuz otomatik olarak işlemi gerçekleştiriyor.



Android 9 işletim sistemine sahipseniz, adımları manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekiyor;



• WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema > Koyu