Whatsapp ve Whatsapp WEB çöktü mü? Whatsapp'a bilgisayardan erişim sorunu!

Mobil cihazlarda yaşanan Whatsapp ve Whatsapp Web uygulaması kopukluklarla gündeme geldi. Whatsapp ve Whatsapp Web kullanıcılarının yaşadığı sorunlar üzerine Whatsapp çöktü mü sorusuyla Twitter'da da konuşulmaya başlandı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Web Whatsapp üzerinden devam eden sorunla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan aramalara bakıldığında mobil olarak bu uygulamaya girişin yavaş olduğu da anlaşılıyor.

Bazı kullanıcıların Whatsapp erişiminde zorlandığı mesajların gitmediği ve sıkça kopukluk yaşandığını bahsederek bu uygulamanın çalışmadığını belirtiyor. İnternet aramalarına bakıldığında 'Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor' sorunu yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

Whatsapp WEB bağlantı sorunu Twitter'da kullanıcıların gündemine geldi. Whatsapp kullanıcıları yaşadıkları problemi dile getirdi. İşte, o tepkilerden bazıları;

-Whatsapp çöktü mü yoksa bana mı denk geldi

-Whatsapp çöktü mü acaba diye twittera bakmaya geldim

-WhatsApp çöktü mü yoksa benim telefon da mı sorun

-whatsapp çöktü mü bana hiç mesaj gelmiyor

-Whatsapp çöktü mü? Yoksa bu sorunu sadece ben mi yaşıyorum ?