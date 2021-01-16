WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal etme nasıl yapılır? Tartışmalı sözleşme için WhatsApp geri atım attı

WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal etme işlemi, mesajlaşma devinin geri adım atmasıyla kullanıcıların dikkatini çekti. Tartışmalara konu olan gizlilik sözleşmesi güncellemesiyle ilgili yeni açıklama yapan WhatsApp, "8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" ifadesini kullandı. Sözleşmeyi daha önceden iptal edenler iptal yöntemlerine yoğunlaştı. Ancak Whatsapp sözleşmesi iptali için herhangi bir durum bulunmuyor.

WHATSAPP'TAN GERİ ADIM AÇIKLAMASI

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi.

SÖZLEŞME İPTALİ NASIL YAPILIR?

WhatsApp sözleşmesi iptali için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak hesabı silip, yeniden uygulamayı yüklemek sözleşme iptali için geçerli olabilir.

WhatsApp hesabınızı silmek için

WhatsApp'ı açın.

Ayarları > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin.

Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.

Hesabınızı sildiğiniz zaman

Hesabınız ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

Telefonunuzdaki WhatsApp mesaj geçmişiniz ve WhatsApp iCloud yedeklemeniz silinir.

Hesabınızı silerseniz:

Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.

Yedekleme sistemlerinde saklanan verilerin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bilgileriniz bu süre zarfında WhatsApp'ta erişilebilir değildir.

Gönderdiğiniz mesajların kopyaları gibi diğer kullanıcıların sizinle ilgili sahip olduğu bilgiler etkilenmez.

Bazı materyallerin kopyaları (örneğin, log dosyalarınız) veritabanımızda kalabilir, ancak bunlar kişiye özel tanımlayıcılardan bağımsızdır.

Yasal amaçlar için (örneğin, sahtekarlık ve diğer yasa dışı faaliyetler) bilgilerinizi koruyabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızın Kanun ve Koruma kısmına bakınız.

Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz silinir.