WhatsApp ve Facebook çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor...

Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp ve Facebook'ta dönem dönem yaşanan erişim sorunu bayramın üçüncü gününde bir kez daha meydana geldi. Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yok ancak problemin bölgesel yaşandığı biliniyor. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.