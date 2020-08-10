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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 10.08.2020 - 07:08,Son Güncelleme:

Webcam satışları arttı, üreticiler talebe yetişemiyor

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Webcam satışları arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
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Koronavirüs salgını sonrası milyonlarca insan eve kapandı, iş yapış şekilleri değişirken görüntülü iletişimin önemi hiç olmadığı kadar arttı. Bu kapsamda webcam'lere olan ilgi hızla büyürken, üreticiler de tedarikte sıkıntı yaşamaya başladı.

Vatandaşların azımsanmayacak bir kısmı artık yüz yüze buluşmak yerine internet üzerinden görüntülü görüşme yaparak iletişim kurmayı tercih ediyor. Dizüstü bilgisayar ve telefonlarda dahili olarak bulunan kameralar yoğun olarak kullanılırken, masaüstü sistemlerde tercih edilen webcam'lere olan ilgi ise son 10 yılın zirvesinde.

Logitech'ten yapılan açıklamaya göre webcam'e yoğun bir ilgi söz konusu ve ürünün tedarikinde yer yer sıkıntı yaşanabiliyor.

Webcam'lerin ikinci el ürünlerinin satışı da yükselirken, ürünlerin fiyatlarının aynı kalmadığı dikkat çekiyor. Özellikle son günlerde webcam'ler çok sattığından fiyatlarda ibre yukarıyı gösteriyor.

Salgınla birlikte ilgi görmeye başlayan webcam'le birlikte Skype, Google Meets, Zoom, Microsoft Teams gibi görüntülü görüşme olanağı veren uygulamalara da talep arttı ve bu süreçte milyonlarca yeni abone kazandılar.

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