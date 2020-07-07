Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nedir? İşte, Watch Dogs 2 oynanabilecek bilgisayar donanımları

Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri, oyunun hangi donanıma sahip bilgisayarlar tarafından oynanabileceğini ifade ediyor. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, oyunun cihazda nasıl bir performans göstereceği noktasında da fikir veriyor. Peki, Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nedir? İşte, o detaylar

WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz / AMD FX 6120 @ 3.5 GHz

RAM: 6 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB), veya daha iyisi

Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan

Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı

Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

Önerilen Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

İşlemci: Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz / AMD FX 8120 @ 3.9 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / GTX 970 (4GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) or better / AMD Radeon R9 290 (4GB) veya daha iyisi

Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan

Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı

Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası