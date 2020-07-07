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Teknoloji
Haber Giriş: 07.07.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nedir? İşte, Watch Dogs 2 oynanabilecek bilgisayar donanımları

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Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nedir? İşte, Watch Dogs 2 oynanabilecek bilgisayar donanımları
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Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri ile belirli bir süreliğine ücretsiz sunulacak oyunu bilgisayarlarına indirmeye karar verecek olan pek çok oyunsever, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri doğrultusunda karar verecek olan pek çok kişi, bilgisayarlarında bu oyunu oynayıp oynayamayacağına karar verecek. Peki, Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nedir? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri hakkında oyunun yapımcısı Ubisoft'tan alınan resmi bilgiler

Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri, oyunun hangi donanıma sahip bilgisayarlar tarafından oynanabileceğini ifade ediyor. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, oyunun cihazda nasıl bir performans göstereceği noktasında da fikir veriyor. Peki, Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nedir? İşte, o detaylar

WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz / AMD FX 6120 @ 3.5 GHz

RAM: 6 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB), veya daha iyisi

Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan

Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı

Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

 

Önerilen Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

İşlemci: Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz / AMD FX 8120 @ 3.9 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / GTX 970 (4GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) or better / AMD Radeon R9 290 (4GB) veya daha iyisi

Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan

Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı

Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

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