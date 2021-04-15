Vulkan Run Time nedir ve ne işe yarar? Vulkan Run Time Libraries nasıl yüklenir ve silinir detaylı bilgi

Vulkan Run Time, ekran kartı üreticileri tarafından kullanılan bir yazılımdır. API. AMD, Intel ve Nvidia ekran kartlarına sahip olan cihazlarda bulunur. Programın görevi 3D grafik hesaplaması yapmaktır.

Vulkan Run Time Nedir ve Ne İşe Yarar?

Khronos Group tarafından geliştirilen Vulkan Run Time yazılımı tüm ekran kartlarında yer alır. Virüs programı ya da virüs yazılımı olmayan API pek çok oyunda kullanılır. Yazılım, GPU üzerinde direk kontrollere izin verir. Bu sayede işlemcinin kullanımı da büyük oranda düşer.

API, hem işlemcinin kullanımını hafifletmek hem de kimi oyunlar için bir gerekliliktir. Sadece oyunlarda değil pek çok grafik programında da yine bir gereklilik olarak kullanılır. Yani Vulkan Run Time bir virüs yazılımı değil aksine işlemcinin kullanımını hafifletmek için kurulu bir yazılımdır. Bu yazılımı kaldırmak size bir şey kaybettirmez fakat kullanmak çok şey kazandırabilir.

Vulkan Run Time Libraries Silinir mi?

Vulkan Run Time yazılımını silmek herhangi bir etki yaratmayacaktır. Bir sistem yazılımı değildir. Fakat yazılımı sildiğiniz takdirde manüel olarak herhangi bir geri yükleme yapamazsınız. Bunun için ekran kartınızın yazılımını yeniden yüklemeniz gerekmektedir.

Vulkan Run Time genel olarak işlemcinizin kullanımını düşürdüğü için silmeniz pek tavsiye edilmez. Yazılım güncellemelerden sonra devreye girmiştir. Yani ekran kartı güncellemesinden sonra bu yazılımla karşılaşma ihtimaliniz çok daha yüksek.

Eğer online ya da başka türde oyunlar oynuyor ya da grafik tasarım programlarından herhangi birini kullanıyorsanız Vulkan Run Time yazılımını silmeniz pek mantıklı olmayacaktır. Pek çok oyunun API gereksinimleri söz konusu yazılım gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Şayet yazılımı sildiğinizde işlemcinizin üzerine daha fazla yük binecektir. Vulkan Run Time, bir virüs yazılımı ya da bilgisayarınıza zarar verecek herhangi bir yazılım değildir. Bu yüzden silmeniz pek tavsiye edilmediği gibi tekrar yükleyebilme olasılığınız da mümkün değildir.

Vulkan Run Time Libraries Nasıl Yüklenir?

Vulkan Run Time Libraries yazılımını direkt olarak bilgisayarınıza yüklemeniz mümkün değildir. Yazılım ekran kartı güncellemeleri ile birlikte gelir. Sildiğiniz takdir de yeniden ekran kartı yazılımı yüklemeniz ya da gelecek güncellemeleri beklemeniz gerekecektir.