Vodafone'dan Türkiye'de 24 milyar TL yatırım

Vodafone Türkiye, Nisan 2019 - Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Şirket, 31 Mart 2020 sonu itibarıyla son bir yılda 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Böylece, Vodafone’un Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaştı.

En geniş 4.5G kapsaması

Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23.5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı da yılsonu itibarıyla 17.5 milyona ulaştı. Şirketin sabit genişbantta büyümesi devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1.1 milyon müşteriye ulaştı.

“Vodafone Yanımda”, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.2 milyona yükseldi. Mali yılın son çeyreğinde Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 650 milyona yaklaştı.

Vodafone’un geliştirdiği, doğal konuşmayı anlayan ve dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, aylık 1 milyon tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyon sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Salgın döneminde koronavirüse ilişkin sorulara da yanıt vermeye başlayan TOBi, müşterilere “14 Kural” ile ilgili bilgilendirme yapıyor, ihtiyaç dahilinde Sağlık Bakanlığının web sitesine ya da 184 Alo Sabim hattına yönlendirme sağlıyor. Vodafone’luların Eğitim Bilişim Ağı (EBA) konusunda sorularını da yanıtsız bırakmayan TOBİ, online eğitim portalları, bu portallardaki internet ihtiyaçları ve salgından korunma yöntemleri gibi birçok yeni soruyu hızlıca öğrenerek kullanıcıların taleplerini karşılar hale geldi.

Mali yılın son çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı 6.2 GB’a ulaştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %41.2 artışla 1600 petabyte’a yükseldi.

Vodafone Türkiye, salgın döneminde, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladı. Şirket, 65 yaş üstü müşterilerine de ücretsiz SIM kart teslimatı yapmaya başladı. Uzaktan eğitime de destek veren Vodafone, Eğitim Bilişim Ağı platformunda kullanılmak üzere, tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımladı. Vodafone müşterileri, hiçbir ek işlem yapmadan EBA’ya erişim sağlayabiliyor. Ayrıca, YÖK Dersleri Platformu’ndan yararlanan Vodafone'lu üniversite öğrencilerine “6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor. Diğer yandan, Vodafone müşterileri, işlemlerini Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr gibi dijital kanalları kullanarak evden çıkmadan da yapabiliyor. Vodafone ayrıca, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı.

2019-20 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Türkiye’de yatırımlarımıza devam ettik. 2019-20 mali yılında toplam 1.7 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise 24 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarımızın %99’unu teknoloji yatırımları oluşturuyor.”