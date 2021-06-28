Vodafone Türkiye'den kıtalararası ilk terabit IP bağlantısı

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Mobil şebekesini hızla 5G’ye hazırlayan ve artan veri trafiğini en etkin şekilde taşımak için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Vodafone, IP şebekelerde de en yeni teknolojileri müşterilerin deneyimine sunuyor.

Bu bağlamda Vodafone Türkiye, Asya ve Avrupa’yı ilk kıtalararası 1 tbps (terabit/s) temiz kanal IP arayüzüne bağlayan bir denemeyi başarıyla tamamladı. Böylece Vodafone Türkiye’nin geleceğe dönük IP mimarisine yönelik devam eden modernizasyon çabasının bir parçası olarak kapasitif anlamda önemli bir adım atılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Türkiye’nin dijitalleşmesi sürecinde en yeni ve en faydalı teknolojilere odaklandıklarını belirtti.

Vodafone olarak, müşterilere en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullandıklarını aktaran Rerolle, yaptıkları altyapı yatırımlarıyla hem fiber ayak izlerini genişlettiklerini hem de daha yüksek kapasiteleri son kullanıcıların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Rerolle, kullanılan bu teknoloji sayesinde 1 terabit/s iki bağlantı noktasının birbirine bağlanarak Vodafone Türkiye şebekesinde kıtalararası test trafiğinin taşındığını bildirdi.

Bu gelişmenin Türkiye’nin dijitalleşme sürecine de ciddi katkılar sunacağını vurgulayan Rerolle, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil telekom şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz. Tüketiciler, ev çalışanları ve işletmelerden gelen, değişen ve büyüyen internet trafiği modelleri, servis sağlayıcı şebekelerinin kapasite sınırlarını zorluyor. Vodafone, terabit arayüzlere sahip yönlendiricileri kullanarak, yeni nesil uygulamaları ve erişim teknolojilerini desteklemek için IP şebekesinin kapasitesini 10 kat artırabilecek. Bu teknoloji, Türkiye’nin uluslararası veri pazarındaki kabiliyetlerini artırarak bölgede güçlü bir oyuncu olmasına katkı sağlamakla birlikte, yüksek kapasiteli, düşük gecikmeli 5G hizmetlerinin sağlanması için önemli bir kilometretaşı aşılmış oldu."