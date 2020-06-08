Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde ilk hafta sona erdi

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi heyecanı 6-7 Haziran’da oynanan 1. hafta maçlarıyla başladı. 2020 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats’i yeniden karşı karşıya getiren açılış maçı inanılmaz mücadelelere sahne olurken, fastPay Wildcast bu ezeli rövanştan galip ayrılmayı başardı. Haftanın diğer karşılaşmalarının sonucunda ise Beşiktaş Esports ve fastPay Wildcast ikişer galibiyetle liderlik koltuğunu paylaştı.

Sezon açılış haftasına özel açıklamalarda bulunan Riot Games Türkiye Ülke Müdür Erdinç İyikul:

“Yaz Mevsimi’ne henüz ilk haftadan hızlı bir başlangıç yaptık. Maçların çevrimiçi oynanacağı bu süreçte ilk hafta bize takımların iyi hazırlandığının ve bu mevsimde rekabetin daha da artacağının sinyallerini verdi. Şimdiden tüm takımlarımıza bol şans ve başarı dilerim” dedi.

Yeni sezonu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Vodafone FreeZone markamızla 3 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarımızı sadece paket satışı olarak görmüyoruz; Türkiye’de oyun ve espor ile ilgilenen hemen herkese ulaşmayı ve faydalar sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık.”



