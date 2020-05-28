Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi başlıyor

Türkiye’nin ilk ve en büyük profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi heyecanı, 6 Haziran’da oynanacak ilk maçlarla sezona merhaba diyecek. Sezon boyunca 1907 Fenerbahçe Espor, fastPay Wildcats, Team Aurora, Papara SuperMassive, GALAKTICOS, Dark Passage, Beşiktaş, 5 Ronin, Royal Youth ve Galatasaray Espor, Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Sezonun tamamı çevrimiçi oynanacak

2020 Yaz Mevsimi süresince lig aşaması, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının tamamının çevrim içi oynanması planlanıyor. Riot Games bu kararı alırken oyuncuların ve ekiplerin sağlığını korumaya ek olarak, takımların seyahat yasaklarıyla birlikte oyuncularını sahnenin bulunduğu İstanbul’a getirmekte karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukları da göz önünde bulundurdu. Türkiye Büyük Finali ile ilgili bilgilendirmeler ise ilerleyen dönemde ayrıca paylaşılacak.

VFŞL Yaz Mevsimi, 2020 Kış Mevsimi Finali’nin rövanş maçıyla başlayacak, 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats 6 Haziran günü 14.00’da Vadi’de karşı karşıya gelecek.