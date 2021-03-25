Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nin tarihi belli oldu

2020 Kış Mevsimi’nin ortasına kadar Riot Games Espor Sahnesi’nin ev sahipliği yaptığı Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, pandemi gerçeğiyle birlikte oyuncuların maçlara evlerinden katıldıkları çevrimiçi bir sisteme geçiş yapmıştı. Riot Games, 2021 Kış Mevsimi Finali için takımların bir dizi Covid önlemiyle birlikte Sahne’ye döneceklerini açıkladı.

17 Nisan Cumartesi günü Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek Kış Mevsimi Finali için, final maçlarına yakışacak bir izleyici deneyimi sunmak adına, kapsamlı önlemler alınarak finalistlerin sahnede mücadele edecekleri bir yayın akışı üzerinde çalışılıyor.

Final serisi, youtube.com/lolespor’da canlı olarak yayınlanacak.

KMF’deki yayın ekibi, maç önü programı ve sürpriz konuklar gibi birçok detay önümüzdeki günlerde Riot Games sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Ayrıca Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi şampiyonu, ülkemizi 6 - 23 Mayıs tarihleri arasında İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te düzenlenecek MSI’da temsil edecek.