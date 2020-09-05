Virüsleri 4 dakikada yok edebilen cihaz geliştirildi

Firmanın geliştirdiği asansör tipi, portatif ve hareket duyarlılığına sahip cihazların öne çıkan özelliği ise her bir işletmenin erişebileceği uygun fiyatlarla iç pazara sunulmuş olması...

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yüksek güvenlikli biyo-tesislere "kuru oda" çözümleri üreten şirket, pandeminin ardından Kovid-19'u yüzde 99,99 başarıyla yok eden, portatif ve asansör tipi UV sterilizasyon cihazlar geliştirdi.

Geliştirdiği cihazlar otel, hastane, restoran, apartman ve küçük işletmeler tarafından rağbet gören firma, yurt dışından sipariş almaya başladı.



TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın da destek alan projede solunum cihazlarında sterilizasyon konusunun öneminin üzerinde duruldu. Özellikle entübe hastalarda bir hastadan diğerine geçişte sekonder enfeksiyon oluşumu ciddi bir risk ve mevcut sistemde bu cihazların sterilizasyonu ancak sökülerek mümkün. Bu da oldukça zaman alıcı. Şirket, hava yöntemiyle bunu sterilize edecek bir sistem geliştirdi.