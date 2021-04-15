Video uzantıları nelerdir? Video uzantıları ve anlamları

Video uzantıları hakkında pek çok merak edilen bilgi bulunmaktadır. Dünya genelinde kullanılan pek çok popüler video uzantıları bulunmaktadır.

Video Uzantıları Nelerdir?

Günümüzde popülerleşmiş 5 tane video uzantısı bulunmaktadır. Video uzantıları videoların kalite biçimlerini de ifade eden uzantılardır. Bazı uzantılar bazı sistemlere entegre olarak çalışmaktadır. Uzantılar arasında geçiş de yapılarak istenilen formata çevrilebilir. Video uzantıları aşağıdaki gibidir;

Video Uzantıları ve Anlamları

1) .AVI

AVI uzantısı Audio Video Interlaced kelimesinin kısaltılması olarak kullanılmaktadır. İlk olarak 1992 yılında ortaya çıkan bu video uzantısı Microsoft firması tarafından üretilmiştir. Üretildiği yıllarda en fazla kullanılan ve en popüler video uzantıları arasına girmiştir. .AVI video uzantısı dünya genelinde en çok kullanılan ve bütün sistemlerle entegre çalışan bir video uzantısıdır.

2) MP4

Mp3 uzantısının devamı olarak bilinmektedir. MP4 bir video uzantısı olup kaliteli görüntü aktarmaya yarayan bir uzantıdır. MP3 bilindiği üzere sadece bir ses uzantısıdır. MP4 ise bunun geliştirilmiş hali olarak hem MP3 hem de MP4 olarak kullanılan bir video uzantısıdır. Pek çok ses kodeklerini aynı anda destekler.

3) MKV

Özgür video uzantıları arasında yer alan MKV video uzantısı 2002 yılında ilk kez piyasaya sürülmüştür. MKV uzantısı her türlü videoyu oynatmaya yarayan bir uzantıdır. Pek çok gelişmiş sesi de aynı anda destekleyen MKV uzantısı özellikle yüksek kalite içeren videolarda kullanılan bir sistemdir. Ayrıca MKV dosya uzantısı video içerisinde altyazıyı da destekler. Genellikle MKV video uzantısını filmlerde kullanıldığını görmekteyiz.

4) FLV

Flash video olarak bilinmektedir. FLV video uzantısı yüksek sıkıştırma ile tercih edilen popülerliği düşmüş olan bir video uzantısıdır. Bundan dolayı günümüzde diğer video uzantılarına göre daha az tercih edilir. FLV video uzantısı yıllarca kullanılan bir video uzantısıdır.

5) WMV

Microsoft tarafından piyasaya sürülen bu video uzantısı en çok kullandığımız video uzantıları arasında yer almaktadır. İlk kez 1999 yılında piyasaya sürüldü.

Video Uzantıları Ne İşe Yarar?

Video uzantıları bilgisayarlarda videoların en kaliteli biçiminde açılmasını sağlayan uzantılardır. Bundan dolayı video uzantıları oldukça fazla olarak kullanılır.