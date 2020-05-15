Video dönüştürücü nedir? Ücretsiz en iyi video formatı dönüştürme programı önerisi

Bilgisayar içerisinde pek çok farklı dosya sıkıştırılmış şekilde tutulur. Böylece fazla yer kaplamaz ve birçok değişik özelliğin kullanılmasına olanak verir. Ancak buna rağmen cihazda herhangi bir video açılmıyor ise, o zaman bu özelliğin hiçbir anlamı kalmamaktadır. O yüzden videoları dönüştürmek amacıyla birçok farklı ve ücretsiz program bulunmaktadır. Bu programlar güvenli şekilde ve sorun yaşanmadan cihaz üzerinde değerlendirilebilir.

Video Dönüştürücü Nedir?

Videolarını açılabilmesi, kaydedebilme ya da paylaşılması noktasında işlem yapılır. Bu işlemlerin program üzerinden gerçekleşmesine ise video dönüştürücü denmektedir. Farklı uzantılar ve kodlar olarak ele alınan bu dönüştürücü sistemler, güvenli şekilde videoların her yerde açılmasına imkan tanımaktadır. Aynı zamanda paylaşım ve kayıt ile beraber ses ve görüntü kalitesini de en iyi şekilde muhafaza eder.

Ücretsiz En İyi Video Formatı Dönüştürme Programı Önerisi

Piyasa üzerinde güvenli şekilde kullanabileceğiniz pek çok ücretsiz en iyi video formatı dönüştürme programları bulunmaktadır. Her birinin farklı özellikleri yer alır. Siz kendinize uygun olanı tercih edebilir ve videoları ücretsiz şekilde dönüştürmek için kullanabilirsiniz.

Any Video Converter

60’tan fazla video formatını dönüştürebilme potansiyele sahip olan any video converter, aynı zamanda AVC olarak da bilinmektedir. Üstelik aynı anda birden fazla videoyu dönüştürme imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda hızlı erişim ve organizasyon konusunda da dosyaları özel olarak saklama imkanı tanır.

Handbrake Video Converter

Açık kaynaklı bir video dönüştürücü olarak Handbake güvenli şekilde kullanılabilir. Hem Android hemde iOS işletim sistemi kapsamında tablet üzerindeki birçok videonun açılmasına, kopyalanmasına ve dönüştürülmesine imkan sağlayacak yazılım paketine sahiptir. Harika şık tasarımı ve kullanışlı yapısı ile rahat da değerlendirilebilir.

Divx Video Converter

Videoları düzenleme ve dönüştürme ile beraber Ayrıca de DivX video converter birçok farklı özellik sağlamaktadır. Her ne kadar ücretli bir programı da olsa bile ücretsiz olarak değerlendirilebilecek programı internet üzerinden kullanmak mümkün. Video üzerinden özelleştirme ve düzenleme imkanı sağlayan bu sistem, dönüştürme ile beraber kullanışlı bir ara yüzü üzerinden destek ve sağlamaktadır.

Cloud Convert (Web Tabanlı)

Bilgisayarınızda fazla yer kaplamasını istemiyor ve program yüklemeyi düşünmüyorsanız, internet üzerinden değerlendirebileceğiniz cloud convert sistemini ele alabilirsiniz. Yaklaşık olarak 218 kadar farklı formatı işleme imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda dokümanları ve resimler ile beraber üstelik e-kitaplar üzerinden de dönüştürme potansiyeli sunuyor. Diğer yandan toplu dönüştürme imkanı da sağladığını dile getirmek mümkün. Amaca uygun şekilde güvenle bu programları herhangi bir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.