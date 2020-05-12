Vestel, yeni akıllı saatini gün yüzüne çıkardı

Vestel Akıllı Saat kullanıcıların beğenisine sunuldu. 8 farklı spor modu, kalp atışı ölçümü, uyku takibi, adım ve mesafe ölçümü özelliklerine sahip akıllı saat aynı zamanda nefes egzersizi ve müzik kontrolü yapmanızı da sağlıyor. Vestel’in sağlık ve spor ekosistemi VFit ile entegre olan Vestel Akıllı Saat sayesinde kullanıcılar hem Vfit+ uygulamasından hem de akıllı saatlerinden günlük sağlık ve spor göstergelerini takip edebiliyor.

Evlerde geçirilen zamanın arttığı bugünlerde, hareketsizliğin önüne geçmek ve formda kalmak için evde spor yapan bireyler, koşu bandında ya da evde yoga seansında Vestel Akıllı Saat ile harekete geçebilecek. Ürünün uyku takibi ve kalp atışı ölçümü sayesinde sağlık için büyük önem taşıyan uyku kalitesi de ölçümlenebilecek. Kendine vakit ayırıp rahatlamak isteyenler ise müzik kontrolü ve nefes egzersizi özelliği ile rahatlayabilecek. Vestel Akıllı Saat çağrı, mesaj ve sosyal medya bildirimi, su geçirmeme özelliği, uzun pil ömrü ve fener fonksiyonuyla da öne çıkıyor.

Tam dokunmatik 1.3 inçlik IPS ekrana sahip Vestel Akıllı Saat, 12 mm’lik paslanmaz çelik gövdeye sahip. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Vestel Akıllı Saat’in ürün kutusunun içerisinde siyah kordon da hediye olarak çıkıyor. Ürün tavsiye edilen satış fiyatı 299 TL.









