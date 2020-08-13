Veri merkezlerinin kesintisiz çalışması neye bağlı?

Kurumların sunduğu hizmetlerin kesintiye uğraması, ürünleri kullanılamaz hale getirebildiği gibi birçok başka açıdan da olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir. Müşteri deneyimi ve marka güveni açısından zararları hemen hissedilebilir olan hizmet kesintileri, satışların durması ya da azalmasına, hatta iç iletişimle ilgili problemler de yaşanmasına sebep olabilir. Günümüzde doğal ya da insan eliyle gerçekleşen felaket senaryolarının yanına, tüm işi kötü etkileyebilecek diğer sürpriz olabilecek kesintiler de ekleniyor.

Bir işletmenin İş Sürekliliği planına (BCP) sahip olması ise operasyonların stratejik bir parçası olarak görülüyor. İş Sürekliliği planlaması, bir şirkete karşı ortaya çıkabilecek potansiyel tehdit durumlarında önleyici ve kurtarıcı bir sistem yaratma süreci olarak özetleniyor.

Kesinti yaşanan her dakika binlerce dolar kayıp demek

Birçok kurumun kritik bir parçası haline gelen veri merkezleri de İş Sürekliliği planlarında yerini almaya başlıyor. Bir veri merkezindeki bir dakikalık bir kesintinin ortalama binlerce dolar kayıp anlamına geldiği günümüzde, herhangi bir kesintiye karşı, veri merkezi sürekliliğini korumak büyük önem taşıyor.

Konu hakkında konuşan Vertiv Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Zekai Güler, “İş Sürekliliği planlaması yaparken, sadece deprem, yangın, fırtına gibi felaketler değil, daha ufak ve kesintiye sebep olarak işletmeye zarar verebilecek olası durumlar da hesaba katılmalı. Örneğin, son dönemde yaşadığımız koronavirüs salgını da sürpriz niteliği taşıyarak, İş Sürekliliği planlamalarına uzaktan çalışmaya hızlı bir şekilde geçebilmeyi kattı” dedi.

Uzaktan çalışma BT yöneticileri ve veri merkezi operatörleri için yeni bir konsept olmasa da büyük bir işletmedeki herkesi uzaktan çalışmaya geçirebilmek, farklı konumlardaki ofisler ve sınır bilişim noktaları gibi küçük bilgisayar odaları olan yerleri yönetebilmek ayrı bir zorluk getiriyor. Güler, bu gibi durumlarda kullanılabilecek doğru araçların ve çözümlerin, veri merkezi süreklilik planında, çalışanların güvenliğini sağlarken, kritik altyapı varlıklarının iş operasyonlarının devamlılığı için yönetilebilmesiyle büyük bir fark yaratabileceğini belirtti.

Güler, akıllı izleme ve uzaktan yönetim çözümlerinin de veri merkezi süreklilik girişimlerini destekleyeceğinin altını çizerken, çözüm alternatiflerini şöyle sıraladı:

*Veri merkezi altyapı izleme araçlarına güvenli ve kalıcı erişim



*Ana ağ ya da depolama erişilemez durumdayken hızlı sorun giderme ve BIOS yeniden başlatma için OOB (Out-of-band) yönetim araçları



*Uzak sunucu varlıklarının merkezi kontrolü için IP tabanlı KVM ile sunucu yönetimi



*Düşük öğrenme eğrisine sahip ve kolay anlaşılır panel kullanan sezgisel yazılım



