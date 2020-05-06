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Teknoloji
Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Veri bilimi ile ilgilenenler için hackathon başlıyor

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Veri bilimi ile ilgilenenler için hackathon başlıyor
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McKinsey & Company, uluslararası katılıma açık hackathon düzenliyor. Katılımcıların veri bilimi alanında kendilerini test etme ve deneyim kazanma fırsatları da yakalayacağı PROHACK için başvurular alınmaya başlandı. 21 Haziran’da son bulacak olan Hackathon’da 20 ekip ödül kazanacak.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden katılımcılara açık olan PROHACK’e bireysel ya da maksimum 4 kişilik takımlar halinde başvurulabiliyor. Gelişmiş analitiklerle yenilikçi çözümler yaratılması beklenen bu online buluşmada başarılı olan 20 ekip toplam para ödülünü paylaşacak. 

Bu uluslararası deneyim sayesinde katılımcılar, bir yandan veri bilimi yetkinliklerini test etme imkanı bulurken bir yandan da McKinsey’nin küresel arenadaki veri bilimi, analitik ve makine öğrenimi gibi yüksek teknoloji alanındaki çözümleriyle tanışacak. Başvuru için herhangi bir akademik ya da profesyonel deneyim koşulu bulunmayan PROHACK, tüm veri bilimi tutkunlarının ve konuyla ilgilenen kişilerin katılımına açık.  

PROHACK’e başvuran katılımcılar, 18 Mayıs tarihinden itibaren görev detaylarını ve veri setlerini indirerek çözümlerini yüklemeye başlayabilecek. Kayıtlar ise, aynı zamanda Hackathon’un son günü olan 21 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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