Veri bilimi ile ilgilenenler için hackathon başlıyor

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden katılımcılara açık olan PROHACK’e bireysel ya da maksimum 4 kişilik takımlar halinde başvurulabiliyor. Gelişmiş analitiklerle yenilikçi çözümler yaratılması beklenen bu online buluşmada başarılı olan 20 ekip toplam para ödülünü paylaşacak.

Bu uluslararası deneyim sayesinde katılımcılar, bir yandan veri bilimi yetkinliklerini test etme imkanı bulurken bir yandan da McKinsey’nin küresel arenadaki veri bilimi, analitik ve makine öğrenimi gibi yüksek teknoloji alanındaki çözümleriyle tanışacak. Başvuru için herhangi bir akademik ya da profesyonel deneyim koşulu bulunmayan PROHACK, tüm veri bilimi tutkunlarının ve konuyla ilgilenen kişilerin katılımına açık.



PROHACK’e başvuran katılımcılar, 18 Mayıs tarihinden itibaren görev detaylarını ve veri setlerini indirerek çözümlerini yüklemeye başlayabilecek. Kayıtlar ise, aynı zamanda Hackathon’un son günü olan 21 Haziran tarihine kadar devam edecek.