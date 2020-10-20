Velkoz Counter (Ct) - Velkoz Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Velkoz Counter hayatta kalma becerisi ve rakibini yüksek hasara uğratması ile bilinmektedir. Bu şampiyonu yenmek için hamlelerinizi doğru bir şekilde yapmanız oldukça önemlidir. Bunun için de Velkoz'un özelliklerini iyi bilmeniz gerekir.

Velkoz Counter

Runeterra'da ortaya çıkan Veltoz'un ilk hiçlik yaratığı olup olmadığı ile alakalı tartışmalar hala sürmektedir. Bu yaratık da ki bilinç ile merhametsizlik şimdiye kadar ki hiç bir yaratık da görülmemiştir. Velkoz'un akrabaları etraflarında ne varsa yok etmek ve parçalamak ister. Fakat Verkoz fiziksel alemi ve bu evrende yaşayan canlıları yakından incelemekte ve hiçlik alemi için yararlı olup olmadıkları ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Ancak Veltoz'un yaptıkları sadece incelemek ile kalmıyor. Plazmasını düşmanlarına karşı acımasızca kullanmaktan asla çekinmemektedir.

Velkoz Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Akali

l Yasuo

l Talon

l LeBlanc

l Katarina

l Fizz

Velkoz Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Malzahar

l Heimerdinger

l Teemo

l Annie

l Orianna

Velkoz Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Organik Yapıbozum: Velkoz'da bulunan yetenekler onda Organik yapıbozum yeteneğinin birikmesine sebep olur. Bu şekilde 3 adet yük biriktirildiği zaman Velkoz'un düşmanı anlık olarak büyük bir hasar alacaktır.

Plazma Ayrışması: Velkoz bu yeteneği sayesinde düşmanlarına plazma ışığı yollamaktadır. Bu yetenek tekrardan aktif olduğu zaman plazma ışını bir rakibe değdiğinde ikiye ayrılacaktır. Işın düşmana değdiği anda düşmanın yavaşlamasına ve zarar görmesine sebep olur.

Hiçliğe Açılan Yarık: Velkoz bu yetenek sayesinde hiçliğe bir yarık açmaktadır. Bu yarık düşmanlara öncelikle anlık bir zarar verir. Sonrasında ise patlar ve daha büyük bir zarara yol açar.

Tektonik Bozucu: Velkoz bir patlama yapar. Bu patlama ile yakınındaki düşmanları havaya uzaktaki düşmanları ise daha uzağa savrulur.

Yaşam Formu Parçalama Şuası: Velkoz bir ışın yönlendirir. Bu ışın 2.5 saniye gibi bir süre imleci takip ederek düşmanların zarar görmesine neden olur.

Velkoz Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Velkoz Sıçra büyüsü ve R yeteneği kendisinden alındığı zaman aslında çok da iyi bir şampiyon değildir. Özellikle takım savaşlarında hiç başarı gösteremez. Velkoz'un pozisyon hatası yapmasına neden olabilir, yaptığı zaman da kolay bir şekilde alt edebilirsiniz.