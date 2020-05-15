Veeam, 2020 yılının ilk çeyreğinde çift haneli büyüme kaydetti

Veeam Software, yıllık sürekli gelirinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış göstererek 2020 yılının ilk çeyreğinde çift haneli büyüme kaydetti. 375.000’den fazla müşteriye sahip olan Veeam, Universal License (VUL) dahil olmak abonelik gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artış bildirdi. Bunlara ek olarak en son IDC Veri Replikasyon ve Koruma Yarı Yıl İzleme Raporu’nda, 2019 yılının 2. yarısında Veeam en hızlı gelir artışına sahip şiket oldu. Veeam yüzde 9.8 ve bir önceki yıla kıyaslandığında ise yüzde 20.5 büyüme göstererek genel pazar ortalamasının üstüne çıktı ve ilk 5 servis sağlayıcı firma arasında yerini sağlamlaştırdı.

Veeam bu yıl hibrit bulut ortamları için veri yönetimi ve koruması sağlayan sektörün en sağlam çözümü Veeam Availability Suite v10’u piyasaya sundu. Modern NAS desteği, Multi-VM Anlık Kurtarma ve artırılmış fidye yazılımı koruması da dahil olmak üzere 150'den fazla yeni özellik ve geliştirmeyle, v10 sadece iki ay içinde 175.000 kullanıcıyı aştı.