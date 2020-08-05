Veam, 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı

Bulut Veri Yönetimi sağlayan yedekleme çözümleri şirketi Veeam Software, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yıllık sürekli gelirinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla, 14 yıllık şirket tarihinin en yüksek ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna ek olarak, en hızlı büyüyen ürünü, Veeam Backup for Microsoft Office 365'in abonelik gelirlerinde de başarı sağlandı. Ürünün abonelik gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 89 artış yaşanırken, tüm abonelik gelirlerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75'lik artış kaydedildi.

İkinci çeyreğin en önemli olaylarından biri ise VeeamON oldu. Her yıl Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın önde gelen Veri Yönetimi etkinliği bu yıl salgın önlemleri kapsamında dijital platformda gerçekleştirildi. 148 ülkeden 30 bine yakın katılımcı ile gerçekleştirilen VeeamON’da 40’tan fazla oturum düzenlendi. Oturumlarda IBM, Microsoft, NetApp, VMware, Pure Storage ve IDC'den üst düzey yöneticiler ve Veeam yönetim kadrosu, iş ortakları ve müşterilerle interaktif bir şekilde sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3'ü tanıtıldığı VeeamOn’da Veeam Availability Suite v11' ve Backup for Microsoft Office 365 v5 için de benzersiz bir önizleme gerçekleştirildi.