VCF dosyası nedir ve nasıl açılır? VCF dosyası açma işlemi ve program önerisi

VCF dosyaları, e-mail hesabınızda ya da telefonunuzda bulunan kişilerin listesini içeren dosyalardır. Bu dosyalar aynı zamanda vCard olarak da bilinirler.

VCF Dosyası Nedir?

Örneğin android telefonunuzdaki kişi listesini yedeklemek isterseniz, bu dosyayı kaydettiğinizde ortaya vCard uzantılı bir dosya çıkacaktır. Kaydettiğiniz bu dosyayı başkalarına gönderebilir ya da başkalarının kaydettiği dosyaları alabilirsiniz. Hem kişiler hem de şirketler tüm iletişim bilgilerini depolayabilmek için bu yöntemi kullanırlar. Bu listeler içerisinde genellikle isimler, adresler, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi bilgiler yer almaktadır.

Her ne kadar sadece metin dosyalarıymış gibi görünseler de, aynı zamanda görsel de içerebilirler. Oluşturulan vCard dosyası sayesinde kişilerinizi içe ya da dışa aktarabilirsiniz. Bu dosyaları açmak için piyasada bulunan pek çok programdan yararlanabilirsiniz.

VCF Dosyaları Nasıl Açılır?

VCF dosyaları hemen hemen tüm metin programları kullanılarak açılabilmektedir. Fakat bu tür dosyaları açmak için dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan program Microsoft Excel'dir. Excel kullanarak dışa aktardığınız kişilerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

VCF Dosyası Açma İşlemi

Tüm bilgisayarlarda dahili olarak VCF dosyalarını açabileceğiniz en az bir program bulunmaktadır. Eğer bilgisayarınızda böyle bir program yoksa ya da yanlışlıkla silindiyse, bu durumda dışarıdan bir program kurmanız gerekir. Piyasada VCF dosyalarını açmaya yarayan çok sayıda program bulunur.

VCF Dosyalarını Açmaya Yarayan Programlar

Dünya üzerinde VCF dosyalarını hem oluşturmak hem de açmak için en yaygın olarak kullanılan programlardan biri Google Contacts'tır. Eğer bir gmail hesabınız varsa hemen Google Contacts'a giriş yaparak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Google Contacts dışında yine bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz program ve platformlar şunlardır:

iCloud

Yahoo

Outlook Masaüstü

Contacts VCF

Microsoft Excel

VCF Generator

Virtual Dub

VCF to Excel Converter