Vayne Counter (Ct) - Vayne Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Vayne Lol oyunundaki en iyi nişancılardan biridir. Bu sebeple Vayne karşısına hangi rakipleri çıkaracağınız ya da bu oyuncunun hangi şampiyonlardan daha iyi olduğunu bilmeniz oldukça önemlidir.

Vayne Counter

Vayne ailesini öldüren kötü bularak ondan intikamını almak için yaşayan bir savaşçıdır. Oldukça ölümcül ve bir o kadar da gaddar bir savaşçı olduğu söylenebilir. Bileğine takılmış olan tatar yayı sayesinde kalbi intikam ateşi ile yanıp tutuşmaktadır. Karanlık sanat uygulayıcıları ile onların yaratmış olduğu ruhları alt ettiğinde mükemmel bir tatmin yaşamaktadır.

Vayne Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Tristana

l Caitlyn

l Ashe

l Quinn

l Lux

l Draven

Vayne Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Urgot

l Lucian

l Cho'Gath

l Renekton

l Sivir

l Tristana

Vayne Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Gece Avcısı: Vayne çok acımasız bir karakterdir. Yakındaki rakiplerine karşı yol aldığında ise 30 hareket hızı elde etmektedir.

Takla: Vayne bir sonraki atışını yapabilmek için oldukça başarılı manevralar yapar. Sonraki zarar vermesinde ise bonus kazanmaktadır.

Gümüş Ok: Vayne düşmanlarına karşı oldukça zehirli olan nadir bir metal ile oklarının ucunu doldurur. Düşmanlarına karşı üç kere arka arkaya saldırı yaptığı zaman düşmanlar oldukça ciddi bir hasar almaktadır.

Kazıkatar: Vayne sırtında bulunan arbaletten oldukça büyük bir ok çıkarır ve bu ok ile düşmanlarına saldırır. Düşmanın geri püskürmesini ve zarar görmesini sağlamaktadır. Eğer düşman araziye çarparsa o zaman ek olarak bir zarar almaktadır.

Son Hazırlık: Vayne destansı bir çarpışma için kendini hazırlar. Takla yeteneğini kullanırken görünmez olarak düşmanlarına o şekilde saldırır.

Vayne Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Vayne'nin en kötü özelliklerinden biri oyun başında çok güçsüz kalabilir. Bunun yanında menzili de oldukça dardır. Bu sebeple menzili oldukça geniş olan Caitlyn Vayne'ye karşı çok avantajlıdır. İstatistikler göz önünde bulundurulduğu zaman Vayne'nin bu rakibine karşı pek de başarılı olamadığı görülmektedir.