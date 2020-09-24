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Teknoloji
Haber Giriş: 24.09.2020 - 08:17 | Son Güncelleme:

VALORANT'ın ilk resmi espor turnuvası First Strike başlıyor

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VALORANT'ın ilk resmi espor turnuvası First Strike başlıyor
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Riot Games, geliştirdiği rekabetçi, 5'e 5, karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu VALORANT için kendi organize edeceği ve yöneteceği ilk resmi turnuva olan First Strike'ı başlatıyor.

First Strike; Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Brezilya ve Latin Amerika'da gerçekleşecek çok sayıda bölgesel finalden oluşan küresel bir turnuva dizisi olacak. Her bölge, üstün başarı göstermeye dayalı bir dizi elemeye ev sahipliği yapacak. Eleme aşamasının ardından, 3-6 Aralık tarihleri arasında Riot Games, sekiz bölgedeki en iyi takımları belirleyecek sekiz ayrı First Strike Finali düzenleyecek.

Galip gelen takımlar, ilk resmi ve bölgesel VALORANT şampiyonu olacak. Hem profesyonel takımlar hem de gözü yükseklerde olan amatör takımlar, başlıca espor organizasyonlarınca düzenlenen çevrimiçi turnuvalar aracılığıyla First Strike Finallerinde yer alma fırsatı yakalayabilecek. 

Şirket, geçtiğimiz altı ay boyunca dünyanın farklı yerlerindeki birçok takım ve oyuncuya toplamda 1 milyon doları aşan ödüller dağıtırken, birçok farklı formata sahip, yüzden fazla VALORANT turnuvası da düzenlendi.

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