VALORANT, kapalı beta döneminin ilk gününde izlenme rekoru kırdı

Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, 7 Nisan Salı günü kapalı beta dönemine başlamıştı. Merakla beklenen VALORANT, dünyanın en çok izlenen canlı yayın eğlence platformu Twitch’te anlık 1.7 milyon seyirciye ulaşarak bu dalda ikinciliğe yerleşti. Ayrıca VALORANT, bir günde toplam 34 milyon saat izlenme süresiyle Twitch rekorunu kırdı. Projenin oyunculara duyurulduğu günden bu yana büyük bir ilgiyle beklenen VALORANT, 3 Nisan 2020'de oyun görüntüleriyle yapılan “ilk gösterim” etkinliğiyle 12.2 milyon saat izlenmiş ve bu daldaki Twitch tek günlük izlenme süresi rekorunu da kırmıştı.

Riot Games, oyuncuların kapalı beta dönemine erişim hakkı yakalayabilmesi için Twitch ile birlikte çalışıyor. Twitch İşbirlikleri ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Ben Vallat, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Topluluk genelinde inanılmaz bir heyecan görüyoruz ve League of Legends gibi, VALORANT'ın başarı hikayesine de en baştan ortak olmak bizim için mutluluk verici.”

“Eposta hesaplarımızdan sosyal medya hesaplarımıza kadar tüm iletişim kanallarımız VALORANT kapalı betasına dair olumlu geri bildirimlerle dolu. Şu an tüm odağımızı rekabetçi taktik nişancılık oyuncularına global bir deneyim yaşatmaya verdik ve şimdiden birçok yeni şey öğrendik.” diyen VALORANT Baş Yapımcısı Anna Donlon konuşmasına şöyle devam etti;

“Bu daha yolun başı, yolculuğumuza daha fazla oyuncu katabilmek için bu kısıtlayıcı günlerde sunucu altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Kapalı Beta deneyimini daha fazla bölgede aktif hale getirip dünyanın dört bir yanından oyuncuları dijital topluluğumuza davet etmeyi dört gözle bekliyoruz.”