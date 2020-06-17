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Teknoloji
Haber Giriş: 17.06.2020 - 08:29,Son Güncelleme:

VALORANT için Inginition Series turnuvası başlıyor

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VALORANT için Inginition Series turnuvası başlıyor
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Riot Games, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı yeni rekabetçi oyunu VALORANT’ın espor ekosistemini oluşturmak için ilk adımı atarak küresel “Ignition Series” turnuvasını hayata geçiriyor.

Riot Games’in 2 Haziran’da oyuncularla buluşturduğu karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, kapalı beta döneminden itibaren ilgi görüyor ve gözler oyunun espor ayağına çevrilldi. Oyuncu beklentilerini karşılamak için bu konuda ilk adımı atan Riot Games, “Ignition Series” adını verdiği VALORANT espor turnuva serisini duyurdu. 

Esporun yeni yıldızları keşfedilecek

Kapalı beta süresince dünya çapında 100'den fazla VALORANT turnuvası ve daveti gerçekleşti. Planlanan turnuva serisi ile şirket, daha organize bir etkinlik sayesinde yarışmaları takip etmeyi kolaylaştırıp, küresel VALORANT esporunu büyütmeyi ve oyunculara kendi bölgelerinde kariyerlerini inşa etme fırsatı sunmayı hedefliyor. Ignition Series kapsamında yetenekli oyuncuları keşfetmeye ve üst düzey VALORANT takımları için küresel tanınırlık yaratmaya yardımcı olmak için her hafta belirli sayıda turnuva düzenlenecek. Riot Games, güncellenmiş bir programa sahip özel bir açılış ve hafta boyunca sınıfının en iyisi bir deneyim sunmaya rehberlik eden turnuva organizatörleri de dahil olmak üzere çoklu yayın kanalları aracılığıyla turnuva etkinliklerini destekleyecek.

Ignition Series turnuvası, 19 Haziran 2020'de Red Bull ve RAGE VALORANT JAPAN Invitational tarafından sunulan Avrupa G2 Esports Invitational ile başlayacak. Şu anda kısıtlı sayıda turnuva duyurulsa da önümüzdeki dönemlerde Türkiye, Kuzey Amerika, Brezilya, Latin Amerika, Kore, Japonya, Güney Doğu Asya, Okyanusya, Avrupa, Rusya, ve Orta Doğu’da düzenlenecek etkinlikler de olacak.

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