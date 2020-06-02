MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriValorant ücretsiz nasıl indirilir? Valorant hesabı nasıl açılır? İşte valorant sistem gereksinimleri
GeriTeknoloji Valorant ücretsiz nasıl indirilir? Valorant hesabı nasıl açılır? İşte valorant sistem gereksinimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Valorant ücretsiz nasıl indirilir? Valorant hesabı nasıl açılır? İşte valorant sistem gereksinimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valorant ücretsiz nasıl indirilir? Valorant hesabı nasıl açılır? İşte valorant sistem gereksinimleri
Abone Olgoogle-news

Riot Games’in sevilen oyunu Valorant ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. 5'e 5 taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkiye saati ile 2 Haziran saat 08.00'da erişime açıldı. Riot Games tarafından daha önce beta sürümü ile 2020 başından itibaren denemede olan Valorant ücretsiz olarak Play Store ve App Store, Windows üzerinden yayınlandı. Peki, Valorant ücretsiz nasıl indirilir? Valorant nasıl oynanır? İşte valorant sistem gereksinimleri...

Valorant’ı ücretsiz olarak indirebilir ayrıca üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, PlayVALORANT.com adresinden VALORANT hesabı oluşturup oyunu bilgisayarlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hemen oynamaya başlayabilir.

Valorant hesabı nasıl açılır?

League of Legends’in üyelik açma sitesine erişim sağlayın.

Doğum bilgilerinizi girip ileriye tıklayın.

Kullanıcı adı ve şifrenizi belirledikten sonra kullanım koşullarını kabul ettiğinize dair onay verin, ardından İleri’ye tıklayın.

Ekranının altında bulunan Hemen Katıl tuşuna basın .

Valorant nasıl oynanır?

VALORANT, yüksek duyarlılığa sahip nişancılığa, silah çeşitliliğine, kendine has yetenekleri olan ajanlara sahip bir oyun.Oyunculara üst düzey rekabet sunan bir deneyim için tasarlanmış haritalara sahip, çok oyunculu bir oyun olan VALORANT'ta beşer oyuncudan oluşan iki takım, saldıranların savunuculara karşı olduğu 24 turda mücadele ederek tur tabanlı mücadeleleri kazanmaya çalışıyor.

Valorant Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşlemci: Intel i3-370M

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: Intel HD 3000

Depolama: 6.9 GB

Valorant Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşlemci: Core i5-4460

RAM: 6 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: GTX 1050 Ti 4096 MB

Depolama: 6.9 GB

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle