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Teknoloji
Haber Giriş: 02.06.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?

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Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?

Valorant Gece Pazarı oyunseverleri sürprizlerle karşılaştırmaya devam ediyor. Oyuncuya özel olmak kaydıyla bazı sürprizleri sunacak olan Valorant Gece Pazarı, güncelleme ile birlikte oyun tutkunlarının erişimine açık olacak. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Valorant Gece Pazarı belirli periyodlarla erişime açılmaya devam ediyor. Haziran ayı içerisinde açılması beklenen Valorant Gece Pazarı yeni bir şampiyonla beraber oyun mağazasına Gece Pazarı vitrinini getirmiş olacak. Gece Pazarı, oyuncuya özel rastgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon olacak. Kaplamalar tıpkı mağazadan alınır gibi alınabilecek.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Gece pazarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

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