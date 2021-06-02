Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?

Valorant Gece Pazarı belirli periyodlarla erişime açılmaya devam ediyor. Haziran ayı içerisinde açılması beklenen Valorant Gece Pazarı yeni bir şampiyonla beraber oyun mağazasına Gece Pazarı vitrinini getirmiş olacak. Gece Pazarı, oyuncuya özel rastgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon olacak. Kaplamalar tıpkı mağazadan alınır gibi alınabilecek.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Gece pazarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.