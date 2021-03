VakıfBank’tan görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti

Her kesimin her zaman yanında olma vaadini dijitalleşme yatırımlarıyla daha da güçlendiren VakıfBank, işitme engelliler için bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak bir hizmeti hayata geçirdi. Bu kapsamda, engel bilgisi bankada kayıtlı VakıfBank müşterileri görüntülü çağrı merkezine bağlanarak işaret dili ile hizmet alabiliyor. Engel bilgisi bankada kayıtlı olmayan VakıfBank müşterileri ise şubeye gitmeden ‘Canlı Destek’ uygulaması üzerinden tanımlamalarını yapabilecek.

Yeni uygulama ile işitme engellilerin günlük para transferi limiti artırma, hesap işlem türü güncelleme gibi işlemler için şubeye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Mobil bankacılığa giriş yapan VakıfBanklılar, bu işlemlerle ilgili menü ya da sesli asistan ViBi aracılığıyla hizmetten yararlanabiliyor.

VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Dijitalleşme konusunda ilklere imza atan VakıfBank’ta bu dönüşümü her zaman her kesimin yanında olma çabamızla bir bütün olarak görüyoruz. İşitme engelli müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz bu uygulama, kapsamlı engelsiz bankacılık yaklaşımımızın adımlarından yalnızca biri. Çalışanlarımıza kapsamlı işaret dili eğitimleri veriyor, şubelerimizden ATM’lerimize, dijital bankacılıktan POS cihazlarımıza müşterilerimize temas ettiğimiz her noktada engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. Bu süreçteki en önemli yardımcımız ise güçlü dijital altyapımız” dedi.