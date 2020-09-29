Uzaktan çalışmaya geçen kurumlar güvenlik için yeniden yapılanmalı

Uzaktan çalışma yöntemine hızlı geçiş, birçok kurum için zor oldu.

2020'nin ilk yarısında COVID-19 salgınının hızlı bir şekilde ortaya çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanındaki birçok kurumun çalışanlarından gelen talep üzerine bir günde uzaktan çalışma yöntemine geçiş yapması gerekti. Ankete katılan şirketlerin neredeyse üçte ikisi, çalışanlarının yarısından fazlasını hızlı bir şekilde uzaktan çalıştırma yöntemine geçirmesi gerekti. Ayrıca anketi cevaplayanların büyük çoğunluğu, şirketlerinde güçlükle karşılaştığını belirtiyor. Toplam yüzde 83'lük kesimi oluşturan bu kişiler, büyük güçlüklerle karşılaştığını söylerken, hiçbir güçlükle karşılaşmayanlar ise yüzde 3'e denk geliyor.

Gelişen uzaktan çalışma ortamı, kişisel cihazların kullanımındaki artış ve kurumsal ağ dışındaki çalışanların yarattığı trafik, beklenmeyen siber saldırı çalışmaları için bir fırsat doğuruyor. FortiGuard Labs'ın Küresel Tehdit Raporu'na göre oltalama saldırısı yapanlardan kendi planlarını oluşturan devlet destekli ekiplere, siber saldırganlar küresel salgından faydalanmanın birçok yolunu buldu. Bu yöntemler arasında kurumsal e-postaları ele geçirme planları, devlet destekli kampanyalar ve fidye yazılımı saldırıları yer alıyor. Şirketlerin yüzde 60'ı, uzaktan çalışma yöntemine geçiş yaparken siber güvenlik ihlal denemelerinde artış gözlemlediğini belirtiyor. Yüzde 34 de ağlarında bir ihlal gerçekleştiğini raporladı.

Kurumsal ağa uzaktan bağlanan çalışan sayısının yanı sıra sızma denemeleri ve siber saldırılarda gözlemlenen artışın ardından güvenli bağlantı, iş devamlılığı ve işler için önemli uygulamalara erişim sağlamak, şirketlerin en çok güçlük çektiği alanlar olarak öne çıkıyor.

Bu anketin gerçekleştirildiği sırada kurumlar, salgın sonucunda önemli teknolojilere halihazırda yatırım yapmıştı. Kurumların neredeyse yarısı VPN'e ve bulut güvenliğine, yaklaşık yüzde 40'ı yetkinliğe sahip BT profesyonellerine veya ağ erişim kontrolüne (NAC) daha fazla yatırım yapıyor.

Hala geliştirilecek alanlar var. Şirketlerin neredeyse tamamı güvenli uzaktan çalışma için daha fazla yatırım yapıyor



Sızma denemelerinin ve uzaktan çalışanları hedef alan siber saldırıların sayısı göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin güvenli uzaktan çalışma yolunda ilerleyebilmeleri için ihtiyaç duyduğu teknolojileri ve yaklaşımları dikkatli bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Savunma stratejilerinin, kurumsal ağa evlerden bağlanılmasını mutlaka kapsaması gerekiyor.

Bu yılın haziran ayından itibaren uzaktan çalışma yöntemine uzun vadeli bir geçiş bekleniyor. Şirketlerin neredeyse yüzde 30'u, salgından sonra çalışanlarının yarısından fazlasının işlerine uzaktan tam zamanlı devam edeceğini öngörüyor.

Şirketlerin neredeyse tamamının uzun vadede güvenli uzaktan çalışma yöntemine daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 60'ının gelecek 24 ay içerisinde güvenli uzaktan çalışma için 250.000 dolardan fazla yatırım yapması bekleniyor.

Ankete katılan kurumların çoğunluğu, güvenli uzaktan çalışma için mevcut sistemlerine planlanmamış yükseltmeler yapmayı planlıyor. Birçok şirket aynı zamanda daha önce kullanmadığı yeni teknolojileri de eklemeyi düşünüyor.

Pandemi öncesinde şirketlerin sadece yüzde 40'ının iş devamlılık planı vardı. Ancak pandemi ve uzaktan çalışmaya yapılan hızlı geçişin ardından yüzde 32'si bu alana yatırım yapmaya başladı.

Şirketler, salgın başladığından beri uzaktan çalışanları koruma altına almak için iyileştirmeler yapıyor. Ancak anket, güvenli uzaktan bağlantıyı iyileştirmek için geliştirilebilecek alanları ortaya çıkardı. Bu alanlar arasında aşağıdakiler yer alıyor: