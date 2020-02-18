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Teknoloji
Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Ultrasonik bileklik, çevredeki tüm mikrofonların erişimini engelliyor

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Ultrasonik bileklik, çevredeki tüm mikrofonların erişimini engelliyor

Araştırmacılar tarafından ilk örneği oluşturulan ultrason bileklik sayesinde çevrenizdeki sesleri izinsiz bir şekilde kayıt eden cihazların etkinliği kısıtlanıyor ve izinsiz kayıt yapmaları engelleniyor.

Chicago Üniversitesi araştırmacıları tarafından üretilen ultrason bileklik sayesinde çoğu zaman işimize yarayan ses kayıt cihazları ve hoparlörler bazen de kişisel gizliliği ihlal eden sebebiyetlere yol açabiliyor. Bu nedenle araştırmacılar bir araya gelerek deneysel bir bileklik ortaya çıkardılar. Her tarafında ultrasonik yayın yapan bu hoparlöre sahip bilekliği takan kişi, etrafında bulunan tüm mikrofonların ses kaydı yapmasına engel oluyor. Aynı zamanda bileğinizin hareketleri ile ultrasonik ses dalgalarını birbiriyle çarpıştırıp ses kaydının engellenmesini sağlamış oluyorsunuz. 

Bileklik, kullanım ve tasarım açısından günümüzdeki hiçbir cihaza benzemiyor ancak ilerleyen zamanlarda başarılı bir şekilde tasarlanarak piyasaya sürülebilir. 

The New York Times gazetesindeki bir makaleye göre ilk örneği oluşturulan ultrason bileklik için yatırımcılar ticari gelir elde etmek için bir çözüm arıyor. Günlük hayatta işinize yarayabilecek bu bileklik henüz piyasaya sürülmese de sadece 20 dolarlık bir bütçe ayırarak bu bilekliği evde kendiniz de yapabilirsiniz. 

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