UEFA eEURO 2020 maçları Facebook'ta canlı yayınlanacak

E-spor turnuvaları son yıllarda çevrimiçi oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri haline geldi. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvası olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Kovid-19 sebebiyle bir yıl ertelenmesiyle, tamamı çevrimiçi oynanan eEURO 2020’ye olan ilgi daha da arttı. UEFA Euro 2020 resmi sponsoru ve UEFA eEuro 2020’nin canlı yayın haklarına sahip olan Coca-Cola, eEURO 2020’nin şampiyona karşılaşmalarını sosyal medya hesaplarında tüm sporseverlerle buluşturacak.



23–24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek şampiyona kapsamındaki tüm maçlar Coca-Cola’nın Facebook hesabından izlenebilecek. Özet görüntüler ve şampiyona ile ilgili haberlere ise Coca-Cola Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşılabilecek. Coca-Cola ayrıca, finallere katılacak Türkiye milli takımının e-sporcularına da iletişim ve ürün desteği verecek.

UEFA ve dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Japonya merkezli Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası eEURO 2020'de ülkemizi temsil eden milli oyuncularımız Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu, Türkiye'nin adını Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. eEURO 2020 Play-Off Grubu'nda İspanya ve Danimarka'nın ardından üçüncü olan Türkiye, eEURO 2020 şampiyonasına katılım hakkı kazandı. Şampiyonada Türkiye, B grubunda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. eEURO 2020'de Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Karadağ, Avusturya ve Hırvatistan mücadele edecek.