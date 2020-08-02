Uçağı kim buldu ve icat etti? Uçağı ne zaman bulundu

Uçak günümüzde en hızlı olan motorlu araçlardan birisidir. Günümüzde seyahatin en hızlı seçeneği olan uçağın kimler tarafından ve hangi tarihte icat edildiği de bir hayli fazla merak edilmektedir. Uçak icat edilmesinin bir hikayesi de bulunmaktadır.

Uçağı Kim Buldu?

Uçak iki kişi tarafından bulunmuştur. Uçağın mucitleri Orville Wright ve Wilbur Wright'tır. Bu iki kardeşin ilk icadıdır. İlk motorlu uçağı da Wright kardeşler icat etmiştir. Gökyüzünde uçmayı hayal eden bu iki kardeşin defalarca yapılan deneyler sonucunda ilk motorlu uçak icat edilmiştir. Bu iki mucit kardeşin yapmış olduğu ilk motorlu uçak yaklaşık olarak 120 metre uçmuş ve havada 12 saniye boyunca kalmıştır. Başarılı bir şekilde yere iniş yaptıktan sonra insanlık açısından en önemli buluşlardan olan uçağı icat ettiklerini açıklamışlardır.

Uçağı Kim İcat Etti?

Uçağın tek bir mucidi değil birden fazla mucidi bulunmaktadır. Uçak Amerikalı mucitler olan Orviller Wright ve Wilburg Wright adında iki kardeş tarafından icat edilmiştir.

Uçak Ne Zaman Bulundu?

İlk motorlu uçak 17 Aralık 1903 tarihinde bulunmuştur.