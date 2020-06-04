Ubisoft'un yeni güncellemesi kahramanları savaş alanına getiriyor

Ubisoft, otomatik savaş oyunu Might & Magic: Chess Royale'ye oyuncuların savaş ordularını yöneten Kahramanlar ekleyerek tamamen yeni bir strateji katmanı oluşturduğunu açıkladı. Might & Magic evreninden 14 ikonik Kahraman mücadeleye katıldı, her biri onlara bağlı olan alt birimlere aktif ve pasif destekler tanıtarak tüm savaşların gidişatını önemli ölçüde etkiledi. Might & Magic: Chess Royale'ye imzası olan hızlı-ateş maçlarıyla gelen bu yepyeni Kahramanlar özelliğinin eklenmesi, oyuncuların artık zafer yolunda ilave bir derinlik seviyesinin tadını çıkarabilecekleri anlamına geliyor.

Kahramanlar, otomatik savaş türüne çığır açan bir özellik getiren güçlü liderlerdir. Savaş başlamadan önce, oyuncular ordularını savaşa sokmak için üç Kahramanlık bir ekip oluşturabilirler. Bu güçlü liderlerin her biri, bir dizi benzersiz aktif ve pasif yeteneğin yanı sıra oyunu lehine çevirebilecek bir savaş gücüne sahiptir. Kahramanlar kadrosu arasında Catherine var, ordusunun sağlığı çok düştüğünde savaş alanında Seraph Birimi ortaya çıkabilir, bunun yanısıra Gelu, talihsiz hedeflerine yıkıcı bir ok salvo ateşi eden bir Kahraman. Might & Magic: Chess Royale oyunun stratejik derinliğine katkıda bulunmak için, herhangi bir anda oyuncunun Kahramanlarından yalnızca birinin aktif olmasına izin verir; yani oyuncular savaşı kaybedene kadar bir sonraki karaktere geçemezler.

Kahramanların eklenmesi, Might & Magic: Chess Royale'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olarak yerini alsa da, bu yüksek tempolu stratejik oyun, lansmanından bu yana düzenli dengelemeler ve içerik eklemeleri aldı. Bu ilaveler kapsamında, hantal olan ve yüksek DPS’e sahip Behemoth gibi yeni Birimlerin yanı sıra diğer savaşçılara büyük sağlık desteği sağlayabilen Colossus sınıfı gibi yeni Sinerjileri de içeriyordu. Yeni birimler, kozmetik geliştirmeler, Büyüler, Ligler ve diğer özellikler de dahil olmak üzere sürekli olan güncelleme akışı, oyun tekniğinin oyuncular için taze kalmasını sağlar.

Might & Magic: Chess Royale şimdi PC için Uplay ve Epic Store'da, iOS ve Mac için App Store'da ve Android cihazlar için Google Play'de ücretsiz olarak mevcuttur. Oyuncular, bu Kahramanların 14'ünün tümünü, oyun yoluyla edinilen oyun içi sandıklar aracılığıyla veya oyun içi satın alımlarla açabilir ve yükseltebilirler.



