Ubisoft yeni ay indirimleri başladı! İşte, indirimli oyunlar
Ubisoft yeni ay indirimleri resmen başladı. Bünyesinde Assassin's Creed ve Far Cry gibi oyunlar barındıran Ubisoft, indirimli oyunları oyunseverlerle buluşturacak. Normal indirimlere ek olarak %15 indirim daha uygulayan Ubisoft, Cuma günü indirim sürecini noktalayacak.
Ubisoft Lunar indirimlerinden faydalanmak için üyelik şart olacak. Yüzde 85'e kadar indirimlerin yer alacağı platformda, ek olarak %15'lik indirim çekinden de faydalanmak mümkün olacak. İndirimli oyunlardan bazıları şu şekilde;
Far Cry 5 Standart Edition – 53,80 TL
Far Cry 5 Gold Edition – 81 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Standart Edition – 67,50 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Gold Edition – 94,50 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Ultimate – 134,70 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Standart Edition – 67,25 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Gold Edition – 112,25 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition – 134,75 TL
The Crew 2 Standart Edition – 45 TL
Assassin’s Creed Origins Standart Edition – 53,80 TL
Assassin’s Creed Origins Deluxe Edition – 63 TL
Assassin’s Creed Origins Gold Edition – 81 TL
Assassin’s Creed Odyssey Standart Edition – 80,70 TL
Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition – 83,75 TL
Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition – 112,25 TL
Assassin’s Creed Odyssey Ultimate Edition – 128,75 TL
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