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Teknoloji
Reuters
Haber Giriş: 09.09.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Uber'in tüm araçları 20 yıl içerisinde elektrikli olacak

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Uber'in tüm araçları 20 yıl içerisinde elektrikli olacak
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Mobil taşımacılık platformu Uber, 2040 yılına kadar tüm araçlarının elektrikli olacağını ve bu dönüşüm için sürücülere 2025 yılına kadar finansal destek sağlayacaklarını söyledi

Uber Salı günü yaptığı açıklamada, uygulamadaki tüm araçların 2040’a kadar elektrikli olacağını duyurdu. Sürücülere, elektrikli araçlara geçmeleri için, 2025 yılına kadar 800 milyon dolar değerinde yardım yapılacağını belirten şirket, yardımların bir kısmının araç alımlarında indirimler ya da kiralama kolaylığı şeklinde olacağını söyledi.

Şubat ayındaki ölçümlere göre dünya çapında 5 milyon sürücüsü olan Uber, General Motors ve Renault, Nissan, Mitsubishi ittifakıyla ortaklık kurdu.

ABD, Kanada ve Avrupa’daki araçlarının 2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşacağını söyleyen Uber, bu bölgelerdeki ilgili düzenlemelerin destekleyici olması ve altyapı sayesinde daha hızlı bir dönüşüm olabileceğine değiniyor. 

General Motors ve Renault ittifakı ile yapılan ortaklığın ABD, Kanada ve Avrupa’ya odaklandığını söyleyen şirket, diğer otomotiv üreticileriyle de görüştüklerini belirtti.

Uber’in ABD’deki küçük ölçekli rakibi Lyft de 2030 itibariyle %100 elektrikli araca geçeceklerini duyurmuştu, fakat şirket dönüşüm için sürücülere herhangi bir finansal destek veremeyeceklerini belirtmişti.

Uber hedeflerinin elektrik araç almanın maliyetinin daha azalması olduğunu, keza şu an elektrikli araçların fiyatlarının benzinli araçlardan daha yüksek olduğunu belirtti.

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