Twitter'ın dikkat çeken yeni özellikleri

Hepsi tek bir yerde yorum içeren retweetler

Artık iOS, Android ve web'de, yorumları olan Retweetleri tek bir yerde görebilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarla yanıtlayın ve Retweetleyin

Artık uygulama içi kamera ile bir Tweet'e eklemek için en fazla 4 fotoğraf veya video çekebilir, ayrıca artık fotoğraflarınız ve videolarınızla yanıtlayabilir, retweetleyebilirsiniz.

Listeyi özelleştirmek için banner resmi yüklemek

iOS ve web'de bir liste oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, bu listeyi özelleştirmek ve kendi listeniz haline getirmek için artık kendi banner resminizi yükleyebilirsiniz.

Zaman akışınıza sesler ve sohbetler ekleyin

Kullanıcılar Listeler'i kullanarak zaman çizelgelerine yeni sesler ve sohbetler ekleyebilir. Kullanıcılar artık; bir liste yapabilir, yeni listeleri keşfedebilir, bir listeyi takip edebilir ve bir listeyi tweetleyebilirler.



Tweet'i taslak olarak kaydedin ve istediğiniz zaman gönderin

Tweet'i göndermeye hazır değil misiniz? Şimdi bir taslak olarak kaydedebilir veya Tweet oluşturucudan belirli bir zamanda gönderilmesini planlayabilirsiniz.

TEST ÖZELLİKLERİ

Sesinizle Tweet Atın

iOS'ta artık sesinizle Tweet atabilirsiniz. Tweet Oluştur’a basın, sesinizi kaydedin ve Tweet'inize ekleyin.



iOS ve web'deki sohbetler için yeni düzen

Twitter, sohbetlerinizin okunmasını ve takip edilmesini kolaylaştırmanın yollarını test ediyor. iOS ve web'deki bazılarınız, kimin kimle konuştuğunu daha net hale getiren ve sohbetin daha fazlasını tek bir görünüme sığdırmak için çizgilerden ve satır başlarından oluşan, cevaplar için yeni bir düzen göreceksiniz.

İstediğiniz kişiyle bir sohbet edin

Tam olarak istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatmanın yeni bir yolu. Twitter, küresel olarak küçük bir yüzde ile başlıyor, aktif olduğunda herkesin kullanımına sunulacak.

İnsanları saldırgan yanıtları yeniden düşünmeye teşvik etmek için güvenlik denemesi

Bazen kastetmek istemediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Bir yanıtı yeniden düşünmenize izin vermek için, zararlı olabilecek bir dil kullanıyorsa, yanıtınızı yayınlanmadan önce gözden geçirme seçeneği sunan yeni bir özellik test aşamasında...



