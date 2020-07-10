Twitter'ın dikkat çeken yeni özellikleri
Twitter, dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya araçlarından biri ve platform kullanıcıların geri bildirimi doğrultusunda belirli aralıklarla güncelleniyor. Yeni özellikler, kullanıcıların Twitter'ı daha etkin, güvenli ve dinamik bir şekilde kullanmalarını sağlarken, sosyal medya deneyimlerini ve Twitter'da geçirdikleri zamanı iyileştiriyor. İşte Twitter'ın öne çıkan özellikleri...
Hepsi tek bir yerde yorum içeren retweetler
Artık iOS, Android ve web'de, yorumları olan Retweetleri tek bir yerde görebilirsiniz.
Fotoğraf ve videolarla yanıtlayın ve Retweetleyin
Artık uygulama içi kamera ile bir Tweet'e eklemek için en fazla 4 fotoğraf veya video çekebilir, ayrıca artık fotoğraflarınız ve videolarınızla yanıtlayabilir, retweetleyebilirsiniz.
Listeyi özelleştirmek için banner resmi yüklemek
iOS ve web'de bir liste oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, bu listeyi özelleştirmek ve kendi listeniz haline getirmek için artık kendi banner resminizi yükleyebilirsiniz.
Zaman akışınıza sesler ve sohbetler ekleyin
Kullanıcılar Listeler'i kullanarak zaman çizelgelerine yeni sesler ve sohbetler ekleyebilir. Kullanıcılar artık; bir liste yapabilir, yeni listeleri keşfedebilir, bir listeyi takip edebilir ve bir listeyi tweetleyebilirler.
Tweet'i taslak olarak kaydedin ve istediğiniz zaman gönderin
Tweet'i göndermeye hazır değil misiniz? Şimdi bir taslak olarak kaydedebilir veya Tweet oluşturucudan belirli bir zamanda gönderilmesini planlayabilirsiniz.
TEST ÖZELLİKLERİ
Sesinizle Tweet Atın
iOS'ta artık sesinizle Tweet atabilirsiniz. Tweet Oluştur’a basın, sesinizi kaydedin ve Tweet'inize ekleyin.
iOS ve web'deki sohbetler için yeni düzen
Twitter, sohbetlerinizin okunmasını ve takip edilmesini kolaylaştırmanın yollarını test ediyor. iOS ve web'deki bazılarınız, kimin kimle konuştuğunu daha net hale getiren ve sohbetin daha fazlasını tek bir görünüme sığdırmak için çizgilerden ve satır başlarından oluşan, cevaplar için yeni bir düzen göreceksiniz.
İstediğiniz kişiyle bir sohbet edin
Tam olarak istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatmanın yeni bir yolu. Twitter, küresel olarak küçük bir yüzde ile başlıyor, aktif olduğunda herkesin kullanımına sunulacak.
İnsanları saldırgan yanıtları yeniden düşünmeye teşvik etmek için güvenlik denemesi
Bazen kastetmek istemediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Bir yanıtı yeniden düşünmenize izin vermek için, zararlı olabilecek bir dil kullanıyorsa, yanıtınızı yayınlanmadan önce gözden geçirme seçeneği sunan yeni bir özellik test aşamasında...
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